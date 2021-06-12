Торжественное вручение аттестатов казахстанским выпускникам 11 классов пройдет с 12 по 14 июня.

Мероприятия состоятся на открытом воздухе. Об этом рассказал Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Глава ведомства отметил, что школам необходимо обеспечить строгое соблюдение мер санитарной безопасности, масочного режима, дистанции не менее 1-1,5 метра между участниками мероприятия с нанесением разметки на территории школы и участие не более одного из родителей или законных представителей.

Кроме того, Министерство образования и науки РК рекомендует проводить вручение аттестатов отдельно для каждого класса. Торжественное вручение аттестатов начнется в 10:00 часов, продолжительность – 40 минут на каждый выпускной класс. Интервал между мероприятиями – не менее 20-30 минут. После завершения торжественной части планируется участие выпускников в акциях «День добрых дел», «От доброго сердца детям», «Пайдалы іс – өзіңе ырыс», «Туған елге тағзым», в экологическом десанте «Аялайық табиғатты бәріміз!» с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

«Мы с пониманием отнеслись к желанию выпускников 11 классов увидеть друг друга, получить напутственные слова учителей, а также аттестаты об окончании школы в торжественной обстановке. Но важно, чтобы теперь каждая школа держала на контроле вопрос соблюдения мер безопасности. Также хочу еще раз напомнить о том, что не допускается сбор денежных средств на проведение мероприятий, в том числе, организацию выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и в других увеселительных учреждениях», – отметил Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Напомним, что 2020-2021 учебный год завершают около 154 тысяч выпускников 11 (12) классов.