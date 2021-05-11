Вручение аттестатов запланировано на середину июня также в офлайн-режиме на открытом воздухе.

Церемонию последнего звонка планируется провести 25 мая по согласованию с главными санитарными врачами регионов с соблюдением санитарных норм. Решение о формате проведения последнего звонка принимает каждая школа самостоятельно. Для выпускников 9 и 11 классов рекомендовано провести торжественную линейку на открытом воздухе на территории школы.

«Последний звонок прозвенит у нас 25 мая традиционно для выпускников 9 и 11 классов. Они, в основном, обучались офлайн с третьей четверти текущего учебного года. Мы планируем, что также в офлайн-формате пройдут с соблюдением строгих санитарных требований и другие мероприятия, посвящённые 25 мая», – отметил глава ведомства Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании МОН РК.

С 12 по 14 июня после завершения итоговой аттестации для выпускников школ будут организованы выпускные вечера на открытом воздухе. В ходе торжественного мероприятия будут вручены аттестаты об окончании среднего образования. Школы с малым контингентом учащихся могут провести выпускной вечер одновременно для всех классов. Если же количество выпускников достаточно большое, то рекомендуется проводить выпускные вечера в разные дни.