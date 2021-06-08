Камень балбал, найденный на территории Шардаринского района, датируется І-ІІІ веками нашей эры.

Считается, что древний памятник мог быть создан в честь знаменитого полководца того времени, так как на поверхности изображен военный головной убор.

Найденная каменная скульптура находится в музее, на сегодня готовятся документы для включения в Государственный список памятников истории и культуры.

Отметим, древнюю реликвию на своей земле обнаружила семья Торебековых.

Камень был обнаружен при выпасе скота на месте Шекертобе, недалеко от Шардаринского водохранилища.

Владелец крестьянского хозяйства передал каменную статую в музей. На территории, где была найдена ценная реликвия, могут быть проведены раскопки.

Балбал – вытесанная из цельного камня скульптура.

Это небольшие скульптуры, выполненные в форме человеческих фигур и вкопанные в землю.

Их можно встретить не только в Казахстане, но и в Южной Сибири, на Алтае, в Туве, Монголии.

Считается, что балбал (еще одно название «оба тас» – надгробный камень) устанавливался на месте захоронения знатных людей и военачальников, служил своего рода погребальным памятником