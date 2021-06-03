За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1385 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 272, город Алматы — 203, город Шымкент — 54, Акмолинская область — 76, Актюбинская область — 41, Алматинская область — 65, Атырауская область — 72, Восточно-Казахстанская область — 85, Жамбылская область — 17, Западно-Казахстанская область — 95, Карагандинская область — 205, Костанайская область — 39, Кызылординская область — 8, Мангистауская область — 46, Павлодарская область — 63, Северо-Казахстанская область — 26, Туркестанская область — 18.
Всего в стране выявлен 390376 заболевший.