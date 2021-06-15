Компания, выигравшая тендер на благоустройство и озеленение городских парков и центральных улиц Шымкента, готова идти в суд.

Причина – невыполнение обязательств заказчиком. По словам руководства компании «BuildStroi», управление развития комфортной городской среды уже 4-й месяц задерживает оплату за содержание парков. Однако в самом управлении особой проблемы не видят, мол, если бы не казначейство, давно рассчитались бы по долгам.

Это лишь малая часть копий писем компании к заказчику. По словам руководства, на всех письмах аккуратно проставляется номер входящей корреспонденции. Вот только ответа нет. К слову, эпистолярному стилю общения подрядчиков вынудило по их словам, бездействие заказчика по целому ряду проблем.

-20 апреля 2021 года наша компания подписала договор с управлением природных ресурсов (от редакции: сейчас оно управление комфортной городской среды). На 14.06 управление не заплатило ни одного тенге. Уже третий месяц наша компания за счет собственных средств содержит и ухаживает за зелеными насаждениями во всех парках и скверах Шымкента. Мы неоднократно обращались с письмами в управление, поднимали вопрос со скважинами и системой полива, а также о том, что представители компании «Жасыл кала» забрали урны, принадлежавшие государству, но никакой реакции со стороны управления не происходит. Третий месяц за собственные средства обслуживаем все парки и скверы, платим сотрудникам, а это огромное количество людей. Но помощи со стороны управления нет. Почему нам не оплачивают? Не решается проблема со скважинами, водой, системой полива. Мы сами покупаем счетчики, заключили договор с ТОО «ВР-М». Огромное количество средств потратили на ремонт скважин, так как если бы мы это не сделали, было бы все гораздо хуже», — комментирует ситуацию Эльнар Бауыржан, заместитель директора «BuildStroi».

Но руководитель управления все обвинения опровергает, мол, никакого игнора во всяком случае с его стороны не было. Напротив, в управлении всегда рады пойти навстречу подрядчику, но есть определенные процедуры.

-Вопрос с оплатой завтра решим. Это же не от нас зависит, а от казначейства. А по скважинам, конечно, будем работать. Мы же не можем просто взять и выделить средства. Они не на нашем балансе. Пока мы систему полива не примем на себя, мы не можем. Это же надо понимать», — парирует Ахмет Татыбаев, руководитель управления развития комфортной городской среды.

Но подрядчик уже не верит этим обещаниям. Говорит, такого рода завтраками их кормят на протяжении нескольких месяцев. Есть свои претензии к заказчику и у второй фирмы, выигравшей тендер на обслуживание фонтанов. И снова речь идет об имуществе города, которое сейчас оказалось в чужих руках.

— «Жысыл кала» говорит, что насосы на фонтанах установили, но их нет. В управлении советуют обратиться в полицию», — рассказывает заместитель директора ТОО «AtyrauGroup» Шынболат Абиев.

Как получилось, что борьбу за государственно имущество ведут подрядчики, а не заказчик? Ведь в конечном итоге и контейнеры, и насосы и системы полива – все это принадлежит городу. Но управлению развития комфортной городской среды, похоже, нет особого дела до этого имущества. Получается, можно тащить все, что плохо лежит?