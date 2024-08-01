Какой объем работ запланирован в Аль-Фарабийском районе Шымкента

Город растет и благоустраивается.

Только в одном в Аль-Фарабийском районе Шымкента до конца года планируют установить 70 детских игровых площадок. провести освещение на 118 улицах. А также разбить 33 сквера.

Ирригационную систему — арыки и каналы – в Альфарабийском районе Шымкента очищают от мусора, устанавливают трубы с большей пропускной способностью. Эти работы необходимо закончить до наступления осени, говорят власти, чтобы не допустить подтоплений во время проливных дождей.

Марат Тажибаев,заместитель акима Аль-Фарабийского района:

«Это происходит из-за недостаточной работы по очисте арыков и каналов. Мы провели мониторинг и выявили, где могут возникнуть проблемы. Трубы малого диаметра заменили на большие. Со стороны учреждения «Таза өлке», проводятся плановые работы по очистке ирригационных систем. На вопрос, Готовы ли мы к осени? Отвечаю, Да, готовы».



В Аль-Фарабийском районе в порядок приводят не только коммуникации, но и благоустраивают дворы и улицы. Дополнительные места отдыха появятся на улицах Есиль, Диваева — возле парка «Кен баба», Жандосова и Жибек жолы. Работы обещают завершить до конца осени.

Марат Тажибаев, заместитель акима Аль-Фарабийского района:

«На все эти земельные участки оформили госакты, взяли на баланс. Государственные закупки начнутся в августе этого года. В соответствии с условиями договора в трехмесячный срок подрядная организация должна завершить работы. Контроль будет осуществляться со стороны районного акимата».

Дополнительно построят 70 детских и спортивных площадок. Стоимость проекта 1 миллиард 717 миллионов тенге.