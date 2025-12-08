СКВЕРное дело: реакция последовала

Ничего не предвещало никаких сюрпризов, день шел как обычно. Но… поступил звонок. Долгожданное обращение. Всего одна публикация в РАБАТе смогла сделать то, чего не сумели добиться месяцы молчания: чиновники и подрядчики вышли из тени, а диалог с жителями наконец-то состоялся.

Как все начиналось…

Сквер 17-го микрорайона – один из немногих зеленых и излюбленных мест густонаселенного района Шымкента. Несколько лет назад здесь была пустующая территория, заросшая сухостоем и заваленная мусором. Для жителей появление сквера стало настоящим глотком воздуха.

Если в прошлый раз наша встреча в сквере 17-го микрорайона напоминала репортаж из зоны экологического бедствия, то сегодня здесь кипит работа, которую (наконец-то!) можно увидеть собственными глазами. А самое главное – появились люди, готовые за нее отвечать.

Внезапное появление «невидимки» и разбор полетов на месте

Статья в РАБАТе №47 от 20 ноября 2025 года с говорящим заголовком «Зеленый» скандал: сквер умирает от жажды» достигла своей цели. Начальник санитарной чистоты отдела управления развития комфортной городской среды г. Шымкента, чье молчание было «оглушительным», не просто вышел на связь, а лично приехал в тот самый сквер, который стал героем нашей публикации.

Встреча прошла не в кабинете, а прямо на земле, которая еще недавно трескалась от зноя. Рядом с Ауесбеком Опабеком стояли представители подрядной организации и руководитель аппарата акима Шымкента Берик Аширбеков. Разговор был предметным и, что важно, публичным.

«Да, были недоработки в коммуникации, – признался А. Опабек, обращаясь к жителям. – Мы услышали ваши обращения через газету РАБАТ и приняли их к немедленному исполнению. С этого момента все работы будут вестись в более тесном контакте с вами».

Разруливаем прошлые скандалы: полив, цветы и обещания

Самым жарким моментом встречи, конечно, стал разговор о погибших хризантемах Нины Тарабаевой. Объяснение подрядчика было простым: многолетники выкопали не из-за вредителей или халатности, а в рамках плановой замены ассортимента цветников. Старые кусты, по их словам, уже отживали свое, на их место планировалось высадить новые виды. Довод спорный, но хотя бы он прозвучал, а то раньше жителям не сочли нужным даже сообщить это.

Что касается полива, здесь тоже нашлось объяснение: он осуществлялся, но, видимо, был настолько редким и малозаметным, что жители его попросту не видели. «Будем налаживать график и делать его более прозрачным», – пообещал представитель подрядной организации. Но главное – это не оправдания, а действия.

Осенние хлопоты: как готовят сквер к зиме

Пока жители высказывали свои претензии, на другом конце сквера кипела работа. Коммунальщики проводили уборку в сквере: собирали листву и обрезанные ветки. Цветники, которые еще недавно были пустынны, теперь готовят к новому сезону.

«Мы уже закупили около ста луковиц тюльпанов разных сортов, – поделился планами на будущее Ауесбек Опабек. – Весной, как только сойдет снег, они будут посажены здесь. Надеемся, что наши цветы станут новой точкой притяжения в сквере».

Эти осенние хлопоты – лучший ответ на прошлые проблемы. Когда начинаешь готовиться к весне посреди осени, это вселяет надежду, что система все-таки способна на перспективное планирование.

Что запланировано на зиму?

О подробном плане действий нам рассказал Ауесбек Опабек. Что будет проводиться, что будут предпринимать подрядчики и команда по развитию комфортной городской среды г. Шымкента?

Защита деревьев – в приоритете. Специалисты проводят тщательную санитарную обрезку, удаляя сухие и поврежденные ветви, что способствует оздоровлению древесных насаждений. Для защиты от вредителей осуществляется опрыскивание деревьев специальными препаратами пролонгированного действия, которые обеспечат защиту в течение всего холодного периода. Особое внимание уделяется побелке стволов, так как эта мера не только предотвращает появление морозобоин, но и служит надежным барьером против зимующих вредителей.

Подготовка многолетних цветов ведется с учетом сохранения цветочного генофонда. Производится аккуратный сбор семян с растений, завершивших вегетационный цикл, что позволит использовать качественный посадочный материал в будущем сезоне. Многолетники проходят правильную обрезку и утепляются специальным материалом, обеспечивающим защиту от морозов. Параллельно ведется подготовка почвы: клумбы перекапываются и обогащаются удобрениями, что создает оптимальные условия для будущей весенней посадки.

Материально-техническое обеспечение выполнено в полном объеме. Как отметил Ауесбек Опабек, завершена централизованная закупка всех необходимых ресурсов: средств защиты растений и удобрений, садового инвентаря и укрывных материалов, а также запасных частей для поливочной техники. Это обеспечит бесперебойную работу в течение всего подготовительного периода и в следующем сезоне.

Подрядные организации подтвердили свою готовность к качественному выполнению работ. Представители компаний заверили, что установлен ежедневный контроль за состоянием зеленых зон, строго соблюдаются утвержденные графики подготовительных работ, а также обеспечена оперативная реакция на замечания жителей.

Такой комплексный подход позволяет гарантировать, что зеленые зоны Шымкента успешно перезимуют и будут готовы к новому

вегетационному сезону.

Слово – жителям: «Спасибо, что услышали!»

Несмотря на груз прошлых претензий, многие жители, включая Нину Федоровну Тарабаеву, выразили свою благодарность.

«Спасибо, что приехали, выслушали, – сказали жители. – Мы помним, что еще несколько лет назад здесь была пустошь с горой мусора. Спасибо акиматам города и нашего района, что превратили это место в общий мини-скверик. Просто хотим, чтобы за ним ухаживали, а мы будем помогать и беречь его».

Эти слова – важный итог. Люди не хотят скандалов, они хотят диалога и порядка. И готовы быть конструктивной стороной.

Пример для всех подрядчиков

История со сквером 17-го микрорайона Шымкента вполне может войти в методичку для подрядчиков как пример того, что бывает, когда с жителями начинают разговаривать, а не прятаться за сухими отчетами.

Во-первых, чиновники и подрядчики показали главное: приехать на место и поговорить иногда важнее, чем неделями переписываться. Один такой выезд снимает больше вопросов, чем десяток служебных писем.

Во-вторых, эта ситуация наглядно доказала: открытость работает. Стоило подрядчикам объяснить, куда исчезли хризантемы, почему полив был таким редким, как градус напряжения заметно снизился. Люди готовы понимать, но для этого им надо объяснять.

В-третьих, разговор на земле, а не в кабинете – это новый уровень коммуникации. Когда чиновник стоит рядом с засохшим цветником, аргументы становятся куда честнее и предметнее.

И подрядчики по всему мегаполису могут сделать из этого простой вывод: диалог экономит нервы, время и репутацию.

Эта история – сигнал всем, кто работает с городской средой: чем раньше выйдешь на разговор к людям, тем меньше будет скандалов и непонимания. А доверие важно не меньше, чем новая плитка или свежая рассада.

Что дальше? Механизм обратной связи заработал

Аппарат акима и подрядчики заверили, что теперь будут более бдительно относиться к обращениям граждан и оперативно реагировать на них. Чтобы этот механизм работал, публикуем официальные каналы связи:

* «е-Өтініш»: официальные обращения на порталеegov.kz;

* телефоны горячей линии i-komek: 109

(с городского стационарного телефона и сотовых) и +7-708-478-58-94.

Благоустройство – общее дело

Сквер 17-го микрорайона Шымкента стал наглядным примером того, что ухоженная зеленая зона – это не только результат работы коммунальщиков, а совместный труд жителей, подрядчиков и властей города.

Жители сделали главное – не промолчали. Они показали, что готовы следить, замечать проблемы и говорить о них. Именно их активность стала той самой искрой, после которой чиновники вышли на связь, а подрядчик – на площадку.

Власти и исполнители, в свою очередь, доказали, что слышат людей и готовы отвечать делом. Но их усилия работают только тогда, когда обратная связь не прекращается.

В итоге получается простая формула: подрядчики ухаживают, жители наблюдают, город контролирует – и все это работает, но только вместе.

Эта история доказала, что одна статья может стать катализатором изменений. Но настоящая работа – постоянный диалог и контроль – только начинается. Если вы увидите проблему – не молчите. Ваш голос теперь точно услышат!

Жанна КУРМАНБЕКОВА