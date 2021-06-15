В департаменте по чрезвычайным ситуациям награда нашла героя!

Мужчину, который бросился тушить горящий автомобиль, отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Смелые и бесстрашные действия Санжарбека, который вступил с борьбу с огнём, позволили своевременно локализовать пожар и не допустить его распространения.

-11 июня Шымкенте на пересечении улиц Тауке хана и Акпан батыра произошло возгорание моторной части и кабины грузового автомобиля марки «Зил». Пожар локализован в 11:28 и полностью потушен в 11:42. Задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава Службы пожаротушения. До прибытия пожарных частей, благодаря грамотным действиям Досназарова Санжарбека пожар был потушен и его дальнейшее распространение было предотвращено. Санжарбеку помогали еще несколько людей, оказавшихся поблизости, — рассказал Мадияр Жаксибаев, начальник ДЧС г. Шымкента.

Санжарбек Досназаров работает начальником смены службы безопасности в одном из торговых центров Шымкента. Когда на улице загорелся грузовик, мужчина был на работе. Из ЗИЛа валил густой черный дым. Санжарбек недолго думая, схватил огнетушитель и бросился на улицу. Ему удалось справиться с огнем до прибытия пожарных.

-В этот момент страха не чувствовал, после уже как-то задумался об этом. Родные увидели видео, мама начала плакать, что зачем так близко подходить, он же мог взорваться. Но там большое количество людей во-первых. Во-вторых, машины, в- третьих, здание, а если бы произошел взрыв, всем бы ущерб причинил, — вспоминает Санжарбек Досназаров, житель г.Шымкента.