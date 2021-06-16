В Департамент полиции Туркестанской области обратились сотрудники одного из банков по факту подозрительной активности при оформлении кредитов.

При проверке оперативники пришли к выводу, что имеют место мошеннические действия, жертвами которого могли стать местные жители. В ДП была создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. Сложность раскрытия подобных преступлений составляет то, что мошенники могли действовать с территории других стран.

В итоге в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась жительница одной из сел Сайрамского района, которая занимается продажей мясопродуктов.

На сегодняшний день судом санкционирован ее арест на два месяца. Установлено, что подозреваемая в течение последних трех месяцев выманивала данные потерпевших, обещая им социальную помощь на каждого ребенка в размере 50 тысяч тенге. Затем, используя документы доверчивых граждан, аферистка оформляла на их имена онлайн-кредиты. Таким образом, количество потерпевших, обратившихся в полицию на мошеннические действия подозреваемой, составило 147 человек. Все они – местные жители.

Сейчас следователями проводится досудебное расследование. Есть вероятность того, что количество жертв аферистки может возрасти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 УК РК “Мошенничество в особо крупном размере“. Ведется расследование.