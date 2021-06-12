Стипендии магистрантов и докторантов увеличат на 15%.

Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«В 2021 году размер государственной стипендии студента составит более 31 тыс. тенге, магистранта – порядка 76 тыс. тенге, докторанта – 172 тыс. тенге. По поручению Президента к 2025 году предусмотрено поэтапное увеличение стипендии студентов, магистрантов и докторантов. Если говорить о студентах, то с 1 сентября 2020 года стипендия будущих педагогов была повышена до 42 000 тенге», – рассказал Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, Асхат Аймагамбетов добавил, что в этом году разработана новая система выплаты стипендий студентам, магистрантам и докторантам. Теперь они будут поступать напрямую на карточные счета получателей. Это, как отметил министр, исключит коррупционные риски и обеспечит прозрачность распределения денежных средств. Ранее они перечислялись вузам, которые самостоятельно начисляли стипендии.

Реализация пилотного проекта уже началась.