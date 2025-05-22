С осени студентов ждёт повышение стипендий

Ещё недавно ежемесячные выплаты не превышали 45 тысяч тенге, теперь суммы станут ощутимо выше. Особенно это важно для тех, кто получает образование в технических, медицинских и инженерных вузах — там стипендия часто становится единственным стабильным источником дохода.

Валерия Капчук, студентка: «Я каждый месяц стараюсь экономить, на стипендию особо не разгуляешься: хватало только на проезд и перекусы. Если теперь будут платить больше, смогу откладывать на курсы и учёбу. Это действительно нужная мера».

По словам вице-министра науки и высшего образования Талгата Ешенкулова, стипендии вырастут по всем уровням. Для студентов бакалавриата — с 47 тысяч до 52 372 тенге. Для магистрантов — с 107 тысяч до 117 098, а для докторантов — с 240 тысяч до 262 500 тенге.

Талгат Ешенкулов, вице-министр науки и высшего образования:

«Размер стипендий на уровне бакалавриата увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом. Для магистратуры и докторантуры рост составит 1,75 раза».

Рост выплат — часть комплексной работы по улучшению студенческой жизни. За пять лет в стране значительно сократился дефицит мест в общежитиях. Если в 2019 году не хватало свыше 82 тысяч койко-мест, то в этом году — уже менее 15 тысяч.

Талгат Ешенкулов, вице-министр науки и высшего образования: «Дефицит мест в общежитиях снизился с 82 500 в 2019 году до 14 873 в 2024-ом. Особенно важно, что для студентов с особыми образовательными потребностями услуга предоставляется в проактивном формате».

Также увеличивается количество образовательных грантов. За пять лет — рост на 40%. В новом учебном году предусмотрено более 93 тысяч грантов. Власти обещают продолжить поддержку студентов, делая высшее образование не только качественным, но и максимально доступным.