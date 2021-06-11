На большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке в горных районах – сильный дождь.

Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами — туман.

В Жамбылской области местами ожидаются пыльная буря, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, в горных районах – шквал.

В Алматинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра при грозе 15-20, порывы 25 м/с. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – шквал.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

В Актюбинской, ночью в Мангистауской, днем в Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, в отдельных районах Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +32..+28 °C, cлабый дождь, слабый ветер. Завтра: +22..+33 °C., без осадков, легкий ветер.