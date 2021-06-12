Северные и центральные регионы РК по-прежнему будут находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода преимущественно без осадков.

На остальной части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, в горных районах Жамбылской области – сильный дождь. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе страны — град.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Туркестанской области местами — гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами – гроза, град, днем ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Карагандинской, В Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Атырауской областях местами ожидается гроза.

Днем на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на большей части Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, в отдельном районе Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте +22..+32 °C, без осадков, свежий ветер.