С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе и в горах на юго-востоке с выпадением града.

Лишь на юге и юго-западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей, на севере и в горах на юго-востоке – шквал.

Днем в Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в горах – шквал, град. Днем в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Костанайской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами – град, в Северо-Казахстанской области местами – шквал.

Днем местами в Мангыстауской, Актюбинской, на юге Атырауской областях ожидается очень сильная жара, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.