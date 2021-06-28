В большинстве регионах Казахстана ожидается повышение температурного фона.

Это связано с выносом теплых и сухих воздушных масс из районов Ирана. И лишь на западе республики в первы числах июля пройдут кратковременные дожди с грозами, которые будут способствовать небольшому ослаблению жары: ночью до 17….22, днем до 27…..35 тепла.

На севере, востоке и в центре республики ожидается повышение температуры воздуха: ночью до 15….22, днем до 30….38 тепла.

В южных регионах по прежнему сухая и жаркая погода температура ночью 20….25, днем 35….42 тепла.