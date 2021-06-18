В Шымкенте внедрена новая информационная система оценки службы скорой помощи.

Теперь с помощью приложения QR-кода можно получить полную информацию о сотрудниках 103 и оценить оказанную медицинскую услугу. Для этого на бейджике всех сотрудников скорой помощи, выезжающих на вызов, будет QR-код.

Посредством QR-кода пациент может узнать подробную информацию о том, какое учебное заведение окончил врач и фельдшер, стаж работы, категоричность и оставить свое мнение о качестве обслуживания. А на бейджике сотрудников указывается логотип организации, фотография сотрудника, его полное имя и занимаемая должность.

Всего в третьем мегаполисе первую медицинскую помощь населению оказывают 100 бригад скорой помощи. Станция 103 подключена к 100-процентной цифровой системе. Все звонки скорой помощи принимаются через интегрированную автоматическую систему. Кроме того, на автомобилях, выезжающих на вызов, установлен GPS-навигатор.

Напомним, на сегодняшний день в 33 государственных медицинских учреждениях города запущена система QR — кода. Данная программа способствует экономии времени, удаленному обмену документами, автоматизации работы.