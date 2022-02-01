Городской станции скорой помощи подарили новые машины. Новые реанимобили, подарили спонсоры.

Неотложки оснащены всем необходимым и уже готовы выезжать на помощь жителям Шымкента.

Новые автомобили скорой помощи пополнили автопарк неотложек. Реанимобили оснащены переносными электрокардиографами, аспираторами и ИВЛ-аппаратами последнего поколения. Уже с сегодняшнего дня скорые смогут выезжать на вызовы.

Подаренные спонсорами два реанимобиля пришлись, как нельзя кстати. Во время январских беспорядков погромщики повредили 7 неотложек в Шымкенте.

Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:

“В Шымкенте сейчас работает 100 бригад скорой помощи. А вместе с новыми, теперь будет 102. Летом во время пандемии поступало почти 4 тысячи звонков. Бригады не отдыхают, работают круглосуточно. Поэтому новые машины мы получаем пораньше, утром. Через час-два мы установим госномера и машины выедут на вызовы”.

Сегодня в диспетчерскую скорой поступает полторы тысячи звонков. Реанимобили работают круглосуточно. Для бесперебойной работы медиков Шымкенту необходимы ещё 23 машины.

Диас Мусаев