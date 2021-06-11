В клинико-диагностический центр МКТУ им. Х. А. Ясави в Туркестане приехали квалифицированные врачи из Турции, которые поделились передовым опытом в области медицины.

Также жителям Туркестанской области провели несколько сложных бесплатных операций.

Об этом сообщил председатель полномочного совета Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави, профессор, доктор Мухиддин Шимшек.

С 1 по 10 июня врачи обследовали без очереди детей с врожденными пороками развития, прикрепленных к клинико-диагностическому центру МКТУ им.Х.А.Ясави.

Турецкие врачи-педиатры приняли детей, дали профессиональные консультации родителям и поделились специальными методами лечения.

Также были проведены врачебные осмотры детей с ДЦП, синдромом дауна, аутизмом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, речи.

В общей сложности более 40 детей были на приеме у специалистов высокого уровня.

Также врачи-отоларингологи провели сложные операции 32 пациентам с диагнозами гнойные заболевания уха и опухоли носа, 3 пациентам поставили ушные протезы.