На сегодняшний день в Центре нейрохирургии Гамма-ножом лечение получили больше 20 казахстанцев.

«Гамма-нож» – это радиохирургическая установка для лечения опухолей, сосудистых и функциональных заболеваний головного мозга.

Принцип работы заключается в том, что используется радиоактивное излучение от 192 источников кобальта-60, пучки которого собираются вместе и сходятся в районе патологического очага.

Они разрушают ДНК опухолевых клеток. При этом здоровые ткани мозга и все тело пациента не облучаются. Сама операция проходит безболезненно, не требует трепанации черепа.

Операция однократная, то есть нет необходимости проводить в несколько этапов, как при лучевой терапии. Поэтому сегодня «Гамма-нож» является «золотым стандартом» радиохирургического лечения.

Казахстанцы смогут получить такое лечение бесплатно по квоте.

Ранее пациентов приходилось отправлять на дорогостоящее лечение за рубеж.

Установка в Национальном центре нейрохирургии единственного в регионе Центральной Азии «Гамма-ножа» также будет способствовать развитию медицинского туризма в РК.