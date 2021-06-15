В Шымкенте в рамках празднования 30-летия Независимости «Тәуелсіздік ұландары» состоялось торжественное собрание выпускников.

В этом году по городу 11 класс окончили 9 973 выпускника, 9 класс — 16 877 учащихся. Из них 491 выпускник 11 класса стал обладателем знака «Алтын белгі», 437 выпускников получили «аттестаты с отличием».

На торжественном собрании директора и учителя школы поздравили выпускников с радостным событием и пожелали им дальнейших успехов в жизни.

Мероприятие проводилось на территории школы в соответствии с санитарными требованиями.