Как выпускники шымкентских школ будут подтверждать знак «Алтын белгі»

Руководители школ, в которых обучаются кандидаты на звание «Алтын белгі», показавшие низкие результаты на ЕНТ, могут быть уволены.

Об этом ранее сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. В этом году только в Шымкенте претендентами на золотую медаль являются более 450 школьников. Поэтому главный учитель страны поручил учесть этот вопрос.

Из 11 189 выпускников школ Шымкента — 452 претендента на знак «Алтын белгi». В этом году ответственность за этих выпускников высока. Руководитель школы может потерять рабочее место за ученика, набравшего мало баллов на ЕНТ. Именно поэтому управление образования города призывает директоров сделать все возможное, чтобы поддержать лучших учеников.

«Конечно, если например, ученик претендующий на золотую медаль и соответственно на пятёрку, сдает на 3, это плохой результат. Теперь к работе будет привлечена администрация школы. Каждый день для ученика важен психологически. Нужно подготовить ребенка обстоятельно. И не только по предметам. Важно подготовиться и психологически», — говорит Гулисхан Нахбаева, заместитель руководителя управления образования г. Шымкента.

В прошлом году в Шымкенте около пятисот студентов претендовали на «золотую медаль» и достигли рекордного уровня. В этом году количество претендентов уменьшилось. Но это связано не с заявлением министра и ростом спроса за провал в обучении, а скорее со снижением качества образования.

«Как вы знаете, в этом году качество образования немного снизилось из-за пандемии, и сейчас наши ученики работают над улучшением качества знаний. По сравнению с прошлым годом у нас было 498 абитуриентов. Из них 7 абитуриентов потерпели неудачу, 491 ученик надежду оправдали», — пояснила Гулисхан Нахбаева.

В этом году в Шымкенте наибольшее число претендентов на «золотую медаль» готовит трехъязычная специализированная школа-интернат. Из 85-ти выпускников — 23 кандидаты на «Алтын белгi». В прошлом году этот показатель был еще выше. По словам директора школы, из 87-ми выпускников 37 были награждены «золотой медалью».

«Думаю, такого результата мы добились благодаря мастерству преподавателей, дневной и ночной подготовкой. Надеемся добиться в этом году такого же результата. Министр образования в этом году определил ЕНТ провести в два этапа. На данный момент четверо учеников претендующих на золотые медали экзамены сдали, набрав 130, 128, 108 баллов, все выше ста. А один из моих студентов, выигравший Олимпиаду, стал стипендиатом Университета Сулеймана Димиреля«, — говорит Сапаргали Сауранбаев, директор специализированной трехъязычной школы-интерната №2.

Руководитель школы надеется, что ученики оправдают ожидания преподавателей, первые результаты на пробных тестированиях внушают оптимизм.