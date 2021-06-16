В регионе выявлены объекты предпринимательства, не соблюдающие требования «Ashyq».

Это участники с нулевым количеством регистрации посетителей по QR-коду (чекинов). Все они исключены из проекта «ASHYQ» на 2 недели. Среди них — объекты общественного питания и компьютерные клубы. Полный перечень участников с деактивированным QR-кодом (согласно выгрузке Министерства цифрового развития РК) можно посмотреть на сайте акимата: https://www.gov.kz/memleket/entities/shymkent/press/article/details/52909?lang=ru

«Жаль, что некоторые предприниматели до сих пор не поняли, что «Ashyq» – это единственная возможность для бизнеса работать нормально в режиме пандемии. Им нужно всего-то выполнять правила программы, а взамен получаешь преференции: можешь работать дольше по времени при большей заполняемости. Теперь если в будущем деактивированные заведения снова нарушат условия «Ashyq», они подпадут под исключение из проекта, но уже на два месяца», — отмечает заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкент Сабира Адамбекова.

Она напомнила, что Постановлением главного государственного санитарного врача от 22 мая т.г. утвержден Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq». Согласно ему участники проекта «Ashyq» исключаются местными исполнительными органами (акиматами) из проекта по следующим основаниям:

1) выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте; 2) объектом не проводится check-in посетителей более 3-х дней; 3) на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Кроме того, 9 объектам по г. Шымкент присвоен статус «Лидеры «Ashyq», среди которых на первом месте по наибольшему количеству чекинов находится аэропорт Шымкент. Далее идут кинотеатры «Синемакс» и «Кинопарк», фитнес-клуб «Касиет», кофейня «Мадлен» (ул.Иляева), кафе «Пинта Паб», «Блинчик», «Мадлен» (пр.Республики), университет ЮКГПУ, у которых увеличено время работы на 2 часа и заполняемость на 10%. Перечень лидеров проекта «Ashyq» можно посмотреть по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/shymkent/press/article/details/52457?lang=ru.

«Безусловно, эти заведения по праву можно назвать самыми безопасными для посещения. На сегодняшний день в Шымкенте в проекте «Ashyq» работают 639 субъектов бизнеса. Всего подано заявок – 1133, 25 из которых – это добровольные участники (гостиницы, университеты, исправительное учреждение, госорганы, ЦОНы); 543 объекта размещены на сайте акимата для ознакомления населением. В связи с этим призываем бизнес активнее участвовать в проекте «Ashyq», соблюдать его условия и пользоваться преференциями, который дает этот проект», — отмечает Сабира Адамбекова.

Кроме того, на сегодняшний день проект «Ashyq» позволил выявить по городу Шымкент и не допустить на общественные объекты 38 посетителей с «красным» статусом (то есть инфицированные covid, зарегистрированные в базе с положительным результатом ПЦР- тестирования) и 96 «желтых» посетителей (контактных), тем самым не допустив дальнейшее распространение инфекции среди населения.