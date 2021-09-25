Главный санитарный врач Шымкента подписал новое постановление.

Запрещено проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое), за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества людей), при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей, — говорится в постановлении.

Разрешена работа в будние дни для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, до 00:00, лидеров проекта Ashyq — до 02:00 часов.

Постановление вступает в силу с 27 сентября.