Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление «О внедрении проекта «Ashyq»»

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 8) статьи 9 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» он ПОСТАНОВИЛ:

Продолжить реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах:

фитнес-клубы, включая йога центры;

спа-центры;

бани, сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

боулинг клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

объекты общественного питания по типу столовых;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольные участники;

караоке;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями;

аэропорты;

лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

детские развлекательные центры (крытые);

цирки;

отели, гостиницы;

центры обслуживания населения;

железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

букмекерские конторы;

центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));

спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

религиозные объекты;

игровые клубы (казино);

международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

Он утвердил алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq» согласно приложению 1 к настоящему постановлению; Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом согласно приложению 2 к настоящему постановлению; Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq» согласно приложению 3 к настоящему постановлению; Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 4 к настоящему постановлению; Критерии деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии безопасного «зеленого» статуса согласно приложению 5 к настоящему постановлению; Критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить:

1) техническую поддержку проекта «Ashyq» при внедрении на объектах;

2) ежедневное представление в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля сведений (выгрузки) за предыдущий день с информационной системы «Ashyq» о фиксации факта посещения объекта, участвующего в проекте, посетителя с «красным/желтым» статусом.

Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить:

1) внедрение проекта «Ashyq» на объектах согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;

2) определение перечня объектов участвующих в реализации проекта, согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;

3) определение списка участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»;

4) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты, участвующие в проекте;

5) размещение на сайте акиматов информации об участниках проекта «Ashyq», включая участвующих в тестовом режиме и добровольных участников, списка участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq»;

6) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);

7) техническую поддержку по обучению населения и предпринимателей посредством организации Cаll-центров;

8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим постановлением;

9) вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz);

10) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;

11) своевременное внесение на электронную платформу InfoКazakhstan.kz официальных списков недобросовестных участников проекта на деактивацию QR-кода;

12) в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в «темно-красную» зону – вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в «темно-красной» зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной». Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны;

13) разрешить работу всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно приложению 4 к настоящему постановлению:

— в будние дни – для всех объектов, участвующих в проекте «Ashyq» — до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» — до 02.00 часов;

— в выходные дни – до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» — до 02.00 часов, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

14) разрешить деятельность в соответствии с Критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии безопасного «зеленого» статуса согласно приложению 5 к настоящему постановлению, без ограничения по режиму работы при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;

15) в регионах «темно-красной» зоны:

— приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;

— запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

— сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);

— введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК);

— допускается вне проекта «Ashyq»: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

16) принятие аналогичных мер по ужесточению в регионах, находящихся в агломерации с регионами, расположенными в «темно-красной» зоне, согласно подпункту 15) настоящего пункта, на основании решения МВК;

17) проведение профилактики нарушений среди участников проекта;

18) исключение объектов (аутсайдеров) из проекта «Ashyq», несоблюдающих требования по сканированию QR-кода.

Главным государственным санитарным врачам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент обеспечить:

1) контроль за соблюдением Критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» и Критериев деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии «зеленого статуса», согласно приложениям 4 и 5 к настоящему постановлению;

2) принятие мер административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта «Ashyq» и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер;

3) руководство настоящим постановлением без права принятия решения об ужесточении карантинных мер в отношении участников проекта в «зеленой», «желтой» и «темно-красной» зонах и без права на включение в проект новых участников, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

Участникам проекта «Ashyq»:

1) обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) при переходе региона в «красную» зону из «темно-красной», «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой» продолжить соблюдение требований, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) обеспечить соблюдение требований настоящего постановления.

Считать утратившими силу постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 августа 2021 года № 37 «О внедрении проекта «Ashyq». Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 00.00 часов 27 сентября 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Е. Киясов

Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44

Алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq»

Заявки на участие в проекте «Ashyq» для всех новых участников подаются через электронную платформу kz и другие платформенные решения, интегрированные с InfoKazakhstan (Аitu, Halyk Bank и прочие). Для подачи заявки через сайт InfoKazakhstan.kz субъекту (объекту) необходимо:

1) зайти на главную страницу InfoKazakhstan.kz с помощью электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) юридического лица или индивидуального предпринимателя и заполнить данные пользователя через ЭЦП;

2) после авторизации автоматически откроется вкладка «Мои заявки», в которой необходимо нажать на кнопку «Подача новой заявки»;

3) зайдя во вкладку «Новая заявка», предприниматель заполняет форму заявки и отправляет запрос на получение QR-кода. Перед получением QR-кода необходимо скачать «Базу знаний» (инфографика для размещения на входе, постановления Главного государственного санитарного врача, ответы на часто задаваемые вопросы по проекту «Ashyq» и т.д.) и ознакомиться с материалами;

4) субъект (объект) подтверждает наличие разрешительных документов и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. QR-код выдается только при наличии у субъекта одного из следующих разрешительных документов:

— разрешение/уведомление на открытие (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости);

— акт соответствия санитарным нормам по возобновления деятельности. Порядок получения Акта соответствия доступен в Личном кабинете пользователя;

5) одновременно с получением QR-кода субъект бизнеса получит уведомление о том, относится ли он к участникам проекта «Ashyq» (работает со льготами согласно Приложению 4 к настоящему постановлению) или к добровольным участникам.

После получения QR-кода у пользователя в личном кабинете появляется инструкция на получение «Режима охранника» (программы, позволяющей осуществлять проверку статусов посетителя по ИИН или удостоверяющему документу). После получения QR-кода участник проекта «Ashyq» работает 1 неделю в тестовом режиме. Через 7 дней работы в тестовом режиме информация об участниках проекта «Ashyq» передается Infokazakhstan в акиматы и в течение одного дня размещается на сайте акимата. Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов. В отношении добровольных участников проекта «Ashyq» не распространяются льготы, предусмотренные приложением 4 к настоящему постановлению. К добровольным участникам могут быть отнесены любые субъекты (объекты):

1) деятельность которых разрешена, для обеспечения безопасности работников (персонала) и посетителей, минимизации распространения COVID-19 (независимо от формы собственности);

2) в отношении которых имеются утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Предприниматель подтверждает понимание своей ответственности за соблюдение условий проекта «Ashyq» и предоставление достоверных данных, принимая условия пользовательского соглашения. Предприниматель несет самостоятельную ответственность за достоверность предоставляемых данных. Проверка наличия вышеуказанных документов может осуществляться мониторинговой группой.

Приложение 2 к постановлению Главного государственного санитарного

врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44

Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом

На объектах, включенных в проект «Ashyq», субъектом предпринимательства проверяется статус посетителя через QR-код или по ИИН. Субъект предпринимательства при выявлении на объекте посетителя, подлежащего изоляции с «желтым/красным» статусом информирует/сообщает о факте в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (далее – ТД КСЭК) посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами, с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус). Допуск посетителей и работников (персонала) на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии сканирования и предъявления на входе на объект специального QR-кода, для определения их статуса:

— «зеленый» статус: «безопасный» – обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19 не более 7 суток с момента отбора; вакцинированный против COVID-19; переболевший в течение последних 3 месяцев; наличие справки о постоянном медицинском противопоказании к вакцинации против COVID-19. Ограничений в передвижении нет;

— «синий» статус: «нейтральный» – отсутствует результат ПЦР-тестирования; отсутствует в базе данных как лицо, инфицированное или контактное с больным COVID-19; не вакцинирован. Нет ограничений в передвижении, кроме мест, где наличие результатов ПЦР-тестирования, а также мест, где наличие «зеленого» статуса является обязательным;

— «желтый» статус: «контактный» – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19. Предполагает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении

— «красный» статус: «инфицирован» – зарегистрирован в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациенты со статусом «инфицирован» — код U07.1. Предполагает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

Для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня, в случае отсутствия второго курса вакцинации, статус «зеленый» переводится в «синий».

Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении одного года.

5. У лиц, переболевших COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение последних 3 месяцев после выздоровления. Лица с «желтым» статусом (или контактные) переводятся в «синий» по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «желтый» статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. У лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «красный/желтый» статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата или со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. У лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациентов со статусом «инфицирован» — код U07.1, «красный» статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По истечении 14 дней данные лица переводятся в «зеленый» статус, который сохраняется в течение последних 3 месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени. При отсутствии смартфона у посетителя, с его согласия работник (персонал) объекта предпринимательства проверяет статус посетителя по ИИН. Проверка статуса нерезидентов осуществляется работником (персоналом) объекта с согласия посетителя по номеру паспорта. Посетители с «желтым/красным» статусом на объекты, участвующие в проекте, не допускаются. Участники проекта «Ashyq» обеспечивают соблюдение требований алгоритмов, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 2 сентября 2021 года № 38 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» и настоящего постановления. ТД КСЭК обеспечивают своевременную актуализацию данных в информационных системах «Единый интеграционный портал ПЦР-исследований» и «Центр Контроля COVID-19». Лицо, имеющее права администратора «Ashyq» обеспечивает ежедневную выгрузку отчета по «красным» и «желтым» посетителям с электронной платформы InfoКazakhstan.kz и направляет в ТД КСЭК. 16. ТД КСЭК совместно с организацией амбулаторно-поликлинической помощи и органами внутренних дел, после получения информации от субъекта предпринимательства и/или от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан устанавливает место проживания (нахождения) физического лица, подлежащего изоляции. ТД КСЭК в отношении физического лица с «красным» статусом за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части нарушения режима изоляции, применяются меры административного характера в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях». В соответствии с пунктом 3 статьи 102 и подпунктами 6) и 7) пункта 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», в отношении физического лица с «желтым» статусом выносится постановление Главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с требованиями необходимости изоляции, с фиксацией факта вручения. В случае выявления признаков нарушений участниками проекта «Ashyq» ограничительных мероприятий, в том числе карантина, мероприятия осуществляются мониторинговыми группами в соответствии с Алгоритмом действий должностных лиц, по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, утвержденного протоколом Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 7 декабря 2020 года. При возникновении спорных случаев касательно статусов посетителей, необходимо обращаться в Единый контакт центр 1414. Приказом ТД КСЭК назначаются должностные лица, ответственные за координацию и обеспечение оперативного взаимодействия с объектами предпринимательства и проекта «Ashyq».

Приложение 3 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44

Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq»

Участники проекта «Ashyq» исключаются местными исполнительными органами (акиматами) (далее – МИО) из проекта по одному или нескольким из следующих оснований:

1) выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;

2) на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК) в случае проведения объектом от 0 до 20 регистраций посетителей по QR-коду (check-in) в течение 2 недель;

3) выявление факта не проведения объектом минимального числа check-in, установленного МВК, по результатам 2-х недельной выгрузки;

4) отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости, выявленное по итогам проверки мониторинговой группы.

При нарушении участником проекта «Ashyq» действующего алгоритма работы, выявленном мониторинговой группой, а также по основаниям, указанным в подпункте 2) пункта 1 настоящего приложения, МИО:

— исключает участника из проекта сроком на 1 неделю;

— при повторном нарушении исключает участника из проекта сроком на 2 недели;

— при третьем нарушении исключает участника из проекта сроком на 1 месяц.

МИО направляют официальный список недобросовестных участников на электронную платформу InfoКazakhstan.kz на деактивацию QR-кода.

Приложение 4 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44

Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq»

№п/п

Объекты/отрасли **** Зеленая зона Желтая зона Красная зона 1 2 3 4 5 1. Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни * ü при заполняемости до 50%, не более 70 мест ü при заполняемости до 50%, не более 60 мест ü при заполняемости до 50% , не более 50 мест Объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков ü (круглосуточно) ü (круглосуточно) ü (круглосуточно) Летние площадки + + + Фуд-корты ü при заполняемости до 30%, но не более 50 мест ü при заполняемости до 20%, но не более 30 мест ü при заполняемости до 20%, но не более 30 мест Банкетные залы** (проведение поминок) ü при заполняемости не более 50%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека ü при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек ü при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек Банкетные залы** (обслуживание по типу ресторанов и кафе) ü при заполняемости до 50%, не более 70 мест ü при заполняемости до 50%, не более 60 мест ü при заполняемости до 50% , не более до 50 мест 2. Сауны, бани + + + 3. СПА-центры + + + 4. Бассейны + + + 5. Спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры + + + 6. Объекты культуры (репетиция) ü до 100 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица ü до 50 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица ü до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица 7. Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии* ü заполняемость не более 50% ü заполняемость не более 40% ü заполняемость не более 30% 8. Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки + ü при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек ü при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек 9. Межобластные и внутриобластные регулярные перевозки + + + 10. Городские нерегулярные (туристические) перевозки + ü при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек ü при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек 11. Бильярдные ü заполняемость не более 50% ü при заполняемости не более 50% ü при заполняемости не более 30% 12. Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы ü заполняемость не более 60% ü при заполняемости не более 50%, допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше ü при заполняемости не более 30%, допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше 13. Боулинг ü заполняемость не более 50% ü при заполняемости не более 50% ü при заполняемости не более 30% 14. с Караоке ü при заполняемости не более 50 %, но не более 60 человек ü при заполняемости не более 50 %, но не более 50 человек ü при заполняемости не более 50 %, но не более 30 человек 15. Океанариум ü Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек) ü Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек) ü Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек) 16. Добровольные участники (киноиндустрия, организации, офисы и другие) без льгот без льгот без льгот 17. Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 60 человек ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек 18. Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 500 до 1000 кв.м. ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 70 человек ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 50 человек ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 30 человек Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 1000 до 3000 кв.м. ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 120 человек ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 100 человек ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 60 человек 19. Цирки ü заполняемость не более 50% ü заполняемость не более 40% ü заполняемость не более 30% 20. Отели, гостиницы + + + 21. Аэропорты + + + 22. Железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы, пункты обслуживания пассажиров + + + 23. ЦОН***** + + + 24. Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети + + + 25. Рынки (крытые) + + + 26. Детские оздоровительные организации + + ü при заполняемости не более 50% 27. Букмекерские конторы ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 60 человек ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек 28. Центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи) + + ü по предварительной записи 29. Объекты образования, ВУЗы, колледжи, образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет) + + +

«+» — деятельность разрешена;

«ü» — деятельность разрешена частично (с ограничениями);

«-» — деятельность запрещена»;

* — условия заполняемости определены в требованиях к объектам, утвержденных постановлением ГГСВРК от 2 сентября 2021 года № 38;

** — банкетные залы функционируют для проведения поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе;

*** — «темно-красная» зона – зона критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200);

**** — в помещениях жилых зданий и на территориях жилой застройки ограничивается деятельность объектов, сопровождаемая повышенным шумом, с 22 до 9 часов утра, развлекательных заведений – с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни (согласно пунктов 7 и 8 статьи 113 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

***** — в городах областного и республиканского значения допускается организация дежурных отделений ЦОН с режимом работы с 9.00 до 20.00 часов.

Приложение 5 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44

Критерии деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии «зеленого статуса»

№п/п Объекты/отрасли **** Зеленая зона Желтая зона Красная зона 1 2 3 4 5 1. Проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) ü при заполняемости до 50%, не более 100 мест ü при заполняемости до 50%, не более 70 мест ü при заполняемости до 50%, не более 50 мест 2. Конференции, форумы, зрелищные, и иные мероприятия с массовым скоплением людей ü при заполняемости до 50%, но не более 100 мест ü при заполняемости до 50%, не более 70 мест ü при заполняемости до 50%, не более 50 мест 3. Выставки ü заполняемость не более 70%, но не более 500 посетителей единовременно ü заполняемость не более 70%, не более 300 посетителей единовременно ü при условии заполняемость не более 70%, не более 200 посетителей единовременно 4. Марафоны (на открытом воздухе) ü не более 1000 человек ü не более 800 человек ü не более 500 человек 5. Спортивные мероприятия со зрителями ü при заполняемости не более 80% ü при заполняемости не более 70% ü при заполняемости не более 50% 6. Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры (тренировки) ü при заполняемости не более 50% ü при заполняемости не более 30% ü при заполняемости не более 20% 7. Религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) ü при заполняемости не более 50% ü при заполняемости не более 30% ü при заполняемости не более 20% 8. Игровые клубы (казино) + + ü не более 50 человек

Приложение 6 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44

Алгоритм присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»

Статус «Лидеры «Ashyq» присваивается участникам проекта по Критериям присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно схеме к настоящему приложению. Список участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» формируется местными исполнительными органами (акиматами). МЦРИАП обеспечивает предоставление в МИО сведений (выгрузки) по количеству регистраций посетителей по QR-коду (check-in) на объектах, участвующих в проекте (за 2-х недельный период). Присвоение участникам проекта статуса «Лидеры «Ashyq» закрепляется по списку решением МВК. Продолжительность действия статуса «Лидеры «Ashyq» — 2 недели. Список участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq» размещается на сайте акимата. Участнику проекта, получившему статус «Лидеры «Ashyq», предоставляются следующие льготы:

1) участники проекта в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны;

2) участники проекта в «желтой» зоне работают по условиям «зеленой» зоны;

3) участникам проекта в «зеленой» и «темно-красной» зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%;

4) при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.

Схема к приложению 6

Критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»

№ Объекты/отрасли города Нур-Султан, Алматы и Шымкент областные центры, города областного значения районные центры и др. населенные пункты 1. Театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры свыше 2 000 фиксаций за 2 недели свыше 1 000 фиксаций за 2 недели свыше 500 фиксаций за 2 недели 2. Караоке, компьютерные клубы, лотерейные клубы, букмекерские конторы, спортивные комплексы (мероприятия), сауны, бани, бассейны, выставки, туристические перевозки, океанариум, детские развлекательные центры (крытые), цирки свыше 600 фиксаций за 2 недели свыше 400 фиксаций за 2 недели свыше 200 фиксаций за 2 недели 3. Объекты общественного питания с площадью зала до 100 кв.м. включительно свыше 300 фиксаций за 2 недели свыше 200 фиксаций за 2 недели свыше 100 фиксаций за 2 недели Объекты общественного питания с площадью зала до 500 кв.м. включительно свыше 600 фиксаций за 2 недели свыше 400 фиксаций за 2 недели свыше 200 фиксаций за 2 недели Объекты общественного питания с площадью зала свыше 500 кв.м. свыше 1200 фиксаций за 2 недели свыше 900 фиксаций за 2 недели свыше 600 фиксаций за 2 недели 4. Бильярдные клубы, боулинг клубы, СПА-центры, репетиции, отели, гостиницы, фитнес-центры свыше 1 000 фиксаций за 2 недели свыше 500 фиксаций за 2 недели свыше 150 фиксаций за 2 недели 5. Торгово-развлекательные центры, торговые дома, рынки с торговой площадью от 500 до 2 000 кв.м. свыше 2 000 фиксаций за 2 недели свыше 1 800 фиксаций за 2 недели свыше 1 500 фиксаций за 2 недели Торгово-развлекательные центры, торговые дома, рынки с торговой площадью от 2 000 и 5 000 кв.м. свыше 10 000 фиксаций за 2 недели свыше 8 000 фиксаций за 2 недели свыше 5 000 фиксаций за 2 недели Торгово-развлекательные центры, торговые дома, рынки с торговой площадью свыше 5 000 кв.м. свыше 40 000 фиксаций за 2 недели свыше 20 000 фиксаций за 2 недели свыше 10 000 фиксаций за 2 недели 6. Непродовольственные торговые сети и непродовольственные магазины с торговой площадью менее 100 кв.м. свыше 300 фиксаций за 2 недели свыше 200 фиксаций за 2 недели свыше 100 фиксаций за 2 недели Непродовольственные торговые сети и непродовольственные магазины с торговой площадью от 100 до 500 кв.м. свыше 600 фиксаций за 2 недели свыше 400 фиксаций за 2 недели свыше 200 фиксаций за 2 недели Непродовольственные торговые сети и непродовольственные магазины с торговой площадью свыше 500 кв.м. свыше 900 фиксаций за 2 недели свыше 600 фиксаций за 2 недели свыше 400 фиксаций за 2 недели 7. Центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг свыше 500 фиксаций за 2 недели свыше 300 фиксаций за 2 недели свыше 200 фиксаций за 2 недели 8. Медицинские центры, кабинеты, стоматологии (по записи) свыше 500 фиксаций за 2 недели свыше 300 фиксаций за 2 недели свыше 200 фиксаций за 2 недели 9. Объекты образования, включая ВУЗы, колледжи, образовательные и коррекционные центры свыше 1 000 фиксаций за 2 недели свыше 500 фиксаций за 2 недели свыше 150 фиксаций за 2 недели 10. Межобластные, внутриобластные нерегулярные (туристические) перевозки свыше 1000 фиксаций за 2 недели свыше 500 фиксаций за 2 недели свыше 200 фиксаций за 2 недели

Примечание. Для объектов, работающих в «темно-красной» зоне количество фиксаций устанавливается из расчета «минус 20%».