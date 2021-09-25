Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление «О внедрении проекта «Ashyq»»
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 8) статьи 9 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» он ПОСТАНОВИЛ:
- Продолжить реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах:
- фитнес-клубы, включая йога центры;
- спа-центры;
- бани, сауны, бассейны;
- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
- боулинг клубы;
- кинотеатры;
- театры и филармонии;
- объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
- объекты общественного питания по типу столовых;
- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
- межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
- бильярдные клубы;
- концертные залы;
- добровольные участники;
- караоке;
- выставки;
- океанариум;
- марафоны;
- спортивные мероприятия со зрителями;
- аэропорты;
- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
- детские развлекательные центры (крытые);
- цирки;
- отели, гостиницы;
- центры обслуживания населения;
- железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
- рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
- детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
- букмекерские конторы;
- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));
- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
- общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
- религиозные объекты;
- игровые клубы (казино);
- международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».
- Он утвердил алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- Критерии деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии безопасного «зеленого» статуса согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- Критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
- Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить:
1) техническую поддержку проекта «Ashyq» при внедрении на объектах;
2) ежедневное представление в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля сведений (выгрузки) за предыдущий день с информационной системы «Ashyq» о фиксации факта посещения объекта, участвующего в проекте, посетителя с «красным/желтым» статусом.
- Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить:
1) внедрение проекта «Ashyq» на объектах согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;
2) определение перечня объектов участвующих в реализации проекта, согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;
3) определение списка участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»;
4) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты, участвующие в проекте;
5) размещение на сайте акиматов информации об участниках проекта «Ashyq», включая участвующих в тестовом режиме и добровольных участников, списка участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq»;
6) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);
7) техническую поддержку по обучению населения и предпринимателей посредством организации Cаll-центров;
8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим постановлением;
9) вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz);
10) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;
11) своевременное внесение на электронную платформу InfoКazakhstan.kz официальных списков недобросовестных участников проекта на деактивацию QR-кода;
12) в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в «темно-красную» зону – вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в «темно-красной» зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной». Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны;
13) разрешить работу всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно приложению 4 к настоящему постановлению:
— в будние дни – для всех объектов, участвующих в проекте «Ashyq» — до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» — до 02.00 часов;
— в выходные дни – до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» — до 02.00 часов, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.
Требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.
14) разрешить деятельность в соответствии с Критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии безопасного «зеленого» статуса согласно приложению 5 к настоящему постановлению, без ограничения по режиму работы при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;
15) в регионах «темно-красной» зоны:
— приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;
— запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
— сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);
— введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК);
— допускается вне проекта «Ashyq»: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;
16) принятие аналогичных мер по ужесточению в регионах, находящихся в агломерации с регионами, расположенными в «темно-красной» зоне, согласно подпункту 15) настоящего пункта, на основании решения МВК;
17) проведение профилактики нарушений среди участников проекта;
18) исключение объектов (аутсайдеров) из проекта «Ashyq», несоблюдающих требования по сканированию QR-кода.
- Главным государственным санитарным врачам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент обеспечить:
1) контроль за соблюдением Критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» и Критериев деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии «зеленого статуса», согласно приложениям 4 и 5 к настоящему постановлению;
2) принятие мер административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта «Ashyq» и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер;
3) руководство настоящим постановлением без права принятия решения об ужесточении карантинных мер в отношении участников проекта в «зеленой», «желтой» и «темно-красной» зонах и без права на включение в проект новых участников, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.
- Участникам проекта «Ashyq»:
1) обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) при переходе региона в «красную» зону из «темно-красной», «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой» продолжить соблюдение требований, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) обеспечить соблюдение требований настоящего постановления.
- Считать утратившими силу постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 августа 2021 года № 37 «О внедрении проекта «Ashyq».
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Настоящее постановление вступает в силу с 00.00 часов 27 сентября 2021 года.
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Е. Киясов
Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44
Алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq»
- Заявки на участие в проекте «Ashyq» для всех новых участников подаются через электронную платформу kz и другие платформенные решения, интегрированные с InfoKazakhstan (Аitu, Halyk Bank и прочие).
- Для подачи заявки через сайт InfoKazakhstan.kz субъекту (объекту) необходимо:
1) зайти на главную страницу InfoKazakhstan.kz с помощью электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) юридического лица или индивидуального предпринимателя и заполнить данные пользователя через ЭЦП;
2) после авторизации автоматически откроется вкладка «Мои заявки», в которой необходимо нажать на кнопку «Подача новой заявки»;
3) зайдя во вкладку «Новая заявка», предприниматель заполняет форму заявки и отправляет запрос на получение QR-кода. Перед получением QR-кода необходимо скачать «Базу знаний» (инфографика для размещения на входе, постановления Главного государственного санитарного врача, ответы на часто задаваемые вопросы по проекту «Ashyq» и т.д.) и ознакомиться с материалами;
4) субъект (объект) подтверждает наличие разрешительных документов и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. QR-код выдается только при наличии у субъекта одного из следующих разрешительных документов:
— разрешение/уведомление на открытие (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости);
— акт соответствия санитарным нормам по возобновления деятельности. Порядок получения Акта соответствия доступен в Личном кабинете пользователя;
5) одновременно с получением QR-кода субъект бизнеса получит уведомление о том, относится ли он к участникам проекта «Ashyq» (работает со льготами согласно Приложению 4 к настоящему постановлению) или к добровольным участникам.
- После получения QR-кода у пользователя в личном кабинете появляется инструкция на получение «Режима охранника» (программы, позволяющей осуществлять проверку статусов посетителя по ИИН или удостоверяющему документу).
- После получения QR-кода участник проекта «Ashyq» работает 1 неделю в тестовом режиме.
- Через 7 дней работы в тестовом режиме информация об участниках проекта «Ashyq» передается Infokazakhstan в акиматы и в течение одного дня размещается на сайте акимата.
- Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов.
- В отношении добровольных участников проекта «Ashyq» не распространяются льготы, предусмотренные приложением 4 к настоящему постановлению. К добровольным участникам могут быть отнесены любые субъекты (объекты):
1) деятельность которых разрешена, для обеспечения безопасности работников (персонала) и посетителей, минимизации распространения COVID-19 (независимо от формы собственности);
2) в отношении которых имеются утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.
- Предприниматель подтверждает понимание своей ответственности за соблюдение условий проекта «Ashyq» и предоставление достоверных данных, принимая условия пользовательского соглашения.
- Предприниматель несет самостоятельную ответственность за достоверность предоставляемых данных. Проверка наличия вышеуказанных документов может осуществляться мониторинговой группой.
Приложение 2 к постановлению Главного государственного санитарного
врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44
Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом
- На объектах, включенных в проект «Ashyq», субъектом предпринимательства проверяется статус посетителя через QR-код или по ИИН.
- Субъект предпринимательства при выявлении на объекте посетителя, подлежащего изоляции с «желтым/красным» статусом информирует/сообщает о факте в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (далее – ТД КСЭК) посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами, с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус).
- Допуск посетителей и работников (персонала) на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии сканирования и предъявления на входе на объект специального QR-кода, для определения их статуса:
— «зеленый» статус: «безопасный» – обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19 не более 7 суток с момента отбора; вакцинированный против COVID-19; переболевший в течение последних 3 месяцев; наличие справки о постоянном медицинском противопоказании к вакцинации против COVID-19. Ограничений в передвижении нет;
— «синий» статус: «нейтральный» – отсутствует результат ПЦР-тестирования; отсутствует в базе данных как лицо, инфицированное или контактное с больным COVID-19; не вакцинирован. Нет ограничений в передвижении, кроме мест, где наличие результатов ПЦР-тестирования, а также мест, где наличие «зеленого» статуса является обязательным;
— «желтый» статус: «контактный» – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19. Предполагает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении
— «красный» статус: «инфицирован» – зарегистрирован в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациенты со статусом «инфицирован» — код U07.1. Предполагает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.
- Для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня, в случае отсутствия второго курса вакцинации, статус «зеленый» переводится в «синий».
Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении одного года.
- 5. У лиц, переболевших COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение последних 3 месяцев после выздоровления.
- Лица с «желтым» статусом (или контактные) переводятся в «синий» по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.
- У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «желтый» статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.
- У лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «красный/желтый» статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата или со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.
- У лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациентов со статусом «инфицирован» — код U07.1, «красный» статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По истечении 14 дней данные лица переводятся в «зеленый» статус, который сохраняется в течение последних 3 месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени.
- При отсутствии смартфона у посетителя, с его согласия работник (персонал) объекта предпринимательства проверяет статус посетителя по ИИН.
- Проверка статуса нерезидентов осуществляется работником (персоналом) объекта с согласия посетителя по номеру паспорта.
- Посетители с «желтым/красным» статусом на объекты, участвующие в проекте, не допускаются.
- Участники проекта «Ashyq» обеспечивают соблюдение требований алгоритмов, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 2 сентября 2021 года № 38 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» и настоящего постановления.
- ТД КСЭК обеспечивают своевременную актуализацию данных в информационных системах «Единый интеграционный портал ПЦР-исследований» и «Центр Контроля COVID-19».
- Лицо, имеющее права администратора «Ashyq» обеспечивает ежедневную выгрузку отчета по «красным» и «желтым» посетителям с электронной платформы InfoКazakhstan.kz и направляет в ТД КСЭК.
- 16. ТД КСЭК совместно с организацией амбулаторно-поликлинической помощи и органами внутренних дел, после получения информации от субъекта предпринимательства и/или от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан устанавливает место проживания (нахождения) физического лица, подлежащего изоляции.
- ТД КСЭК в отношении физического лица с «красным» статусом за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части нарушения режима изоляции, применяются меры административного характера в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».
- В соответствии с пунктом 3 статьи 102 и подпунктами 6) и 7) пункта 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», в отношении физического лица с «желтым» статусом выносится постановление Главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с требованиями необходимости изоляции, с фиксацией факта вручения.
- В случае выявления признаков нарушений участниками проекта «Ashyq» ограничительных мероприятий, в том числе карантина, мероприятия осуществляются мониторинговыми группами в соответствии с Алгоритмом действий должностных лиц, по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, утвержденного протоколом Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 7 декабря 2020 года.
- При возникновении спорных случаев касательно статусов посетителей, необходимо обращаться в Единый контакт центр 1414.
- Приказом ТД КСЭК назначаются должностные лица, ответственные за координацию и обеспечение оперативного взаимодействия с объектами предпринимательства и проекта «Ashyq».
Приложение 3 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44
Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq»
- Участники проекта «Ashyq» исключаются местными исполнительными органами (акиматами) (далее – МИО) из проекта по одному или нескольким из следующих оснований:
1) выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;
2) на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК) в случае проведения объектом от 0 до 20 регистраций посетителей по QR-коду (check-in) в течение 2 недель;
3) выявление факта не проведения объектом минимального числа check-in, установленного МВК, по результатам 2-х недельной выгрузки;
4) отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости, выявленное по итогам проверки мониторинговой группы.
- При нарушении участником проекта «Ashyq» действующего алгоритма работы, выявленном мониторинговой группой, а также по основаниям, указанным в подпункте 2) пункта 1 настоящего приложения, МИО:
— исключает участника из проекта сроком на 1 неделю;
— при повторном нарушении исключает участника из проекта сроком на 2 недели;
— при третьем нарушении исключает участника из проекта сроком на 1 месяц.
- МИО направляют официальный список недобросовестных участников на электронную платформу InfoКazakhstan.kz на деактивацию QR-кода.
Приложение 4 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44
Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq»
№п/п
|Объекты/отрасли
****
|Зеленая зона
|Желтая зона
|Красная зона
|1
|2
|3
|4
|5
|1.
|Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни *
|ü
при заполняемости до 50%, не более 70 мест
|ü
при заполняемости до 50%, не более 60 мест
|ü
при заполняемости до 50% , не более 50 мест
|Объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков
|ü
(круглосуточно)
|ü
(круглосуточно)
|ü
(круглосуточно)
|Летние площадки
|+
|+
|+
|Фуд-корты
|ü
при заполняемости до 30%, но не более 50 мест
|ü
при заполняемости до 20%, но не более 30 мест
|ü
при заполняемости до 20%, но не более 30 мест
|Банкетные залы** (проведение поминок)
|ü
при заполняемости не более 50%,
обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека
|ü
при заполняемости не более 30%,
обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
|ü
при заполняемости не более 30%,
обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек
|Банкетные залы** (обслуживание по типу ресторанов и кафе)
|ü
при заполняемости до 50%, не более 70 мест
|ü
при заполняемости до 50%, не более 60 мест
|ü
при заполняемости до 50% , не более до 50 мест
|2.
|Сауны, бани
|+
|+
|+
|3.
|СПА-центры
|+
|+
|+
|4.
|Бассейны
|+
|+
|+
|5.
|Спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры
|+
|+
|+
|6.
|Объекты культуры (репетиция)
|ü
до 100 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица
|ü
до 50 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица
|ü
до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица
|7.
|Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии*
|ü
заполняемость не более 50%
|ü
заполняемость не более 40%
|ü
заполняемость не более 30%
|8.
|Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки
|+
|ü
при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек
|ü
при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек
|9.
|Межобластные и внутриобластные регулярные перевозки
|+
|+
|+
|10.
|Городские нерегулярные (туристические) перевозки
|+
|ü
при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек
|ü
при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек
|11.
|Бильярдные
|ü
заполняемость не более 50%
|ü
при заполняемости не более 50%
|ü
при заполняемости не более 30%
|12.
|Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы
|ü
заполняемость не более 60%
|ü
при заполняемости не более 50%, допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше
|ü
при заполняемости не более 30%,
допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше
|13.
|Боулинг
|ü
заполняемость не более 50%
|ü
при заполняемости не более 50%
|ü
при заполняемости не более 30%
|14. с
|Караоке
|ü
при заполняемости не более 50 %, но не более 60 человек
|ü
при заполняемости не более 50 %, но не более 50 человек
|ü
при заполняемости не более 50 %, но не более 30 человек
|15.
|Океанариум
|ü
Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек)
|ü
Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек)
|ü
Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек)
|16.
|Добровольные участники (киноиндустрия, организации, офисы и другие)
|без льгот
|без льгот
|без льгот
|17.
|Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 60 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек
|18.
|Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 500 до 1000 кв.м.
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 70 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 30 человек
|Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 1000 до 3000 кв.м.
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 120 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 100 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 60 человек
|19.
|Цирки
|ü
заполняемость не более 50%
|ü
заполняемость не более 40%
|ü
заполняемость не более 30%
|20.
|Отели, гостиницы
|+
|+
|+
|21.
|Аэропорты
|+
|+
|+
|22.
|Железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы, пункты обслуживания пассажиров
|+
|+
|+
|23.
|ЦОН*****
|+
|+
|+
|24.
|Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети
|+
|+
|+
|25.
|Рынки (крытые)
|+
|+
|+
|26.
|Детские оздоровительные организации
|+
|+
|ü
при заполняемости не более 50%
|27.
|Букмекерские конторы
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 60 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек
|28.
|Центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи)
|+
|+
|ü
по предварительной записи
|29.
|Объекты образования, ВУЗы, колледжи, образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет)
|+
|+
|+
«+» — деятельность разрешена;
«ü» — деятельность разрешена частично (с ограничениями);
«-» — деятельность запрещена»;
* — условия заполняемости определены в требованиях к объектам, утвержденных постановлением ГГСВРК от 2 сентября 2021 года № 38;
** — банкетные залы функционируют для проведения поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе;
*** — «темно-красная» зона – зона критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200);
**** — в помещениях жилых зданий и на территориях жилой застройки ограничивается деятельность объектов, сопровождаемая повышенным шумом, с 22 до 9 часов утра, развлекательных заведений – с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни (согласно пунктов 7 и 8 статьи 113 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
***** — в городах областного и республиканского значения допускается организация дежурных отделений ЦОН с режимом работы с 9.00 до 20.00 часов.
Приложение 5 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44
Критерии деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии «зеленого статуса»
|№п/п
|Объекты/отрасли
****
|Зеленая зона
|Желтая зона
|Красная зона
|1
|2
|3
|4
|5
|1.
|Проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи)
|ü
при заполняемости до 50%, не более 100 мест
|ü
при заполняемости до 50%, не более 70 мест
|ü
при заполняемости до 50%, не более 50 мест
|2.
|Конференции, форумы, зрелищные, и иные мероприятия с массовым скоплением людей
|ü
при заполняемости до 50%, но не более 100 мест
|ü
при заполняемости до 50%, не более 70 мест
|ü
при заполняемости до 50%, не более 50 мест
|3.
|Выставки
|ü
заполняемость не более 70%, но не более 500 посетителей единовременно
|ü
заполняемость не более 70%, не более 300 посетителей единовременно
|ü
при условии заполняемость не более 70%, не более 200 посетителей единовременно
|4.
|Марафоны (на открытом воздухе)
|ü
не более 1000 человек
|ü
не более 800 человек
|ü
не более 500 человек
|5.
|Спортивные мероприятия со зрителями
|ü
при заполняемости не более 80%
|ü
при заполняемости не более 70%
|ü
при заполняемости не более 50%
|6.
|Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры (тренировки)
|ü
при заполняемости не более 50%
|ü
при заполняемости не более 30%
|ü
при заполняемости не более 20%
|7.
|Религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях)
|ü
при заполняемости не более 50%
|ü
при заполняемости не более 30%
|ü
при заполняемости не более 20%
|8.
|Игровые клубы (казино)
|+
|+
|ü
не более 50 человек
Приложение 6 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от «24» сентября 2021 года № 44
Алгоритм присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»
- Статус «Лидеры «Ashyq» присваивается участникам проекта по Критериям присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно схеме к настоящему приложению.
- Список участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» формируется местными исполнительными органами (акиматами).
- МЦРИАП обеспечивает предоставление в МИО сведений (выгрузки) по количеству регистраций посетителей по QR-коду (check-in) на объектах, участвующих в проекте (за 2-х недельный период).
- Присвоение участникам проекта статуса «Лидеры «Ashyq» закрепляется по списку решением МВК. Продолжительность действия статуса «Лидеры «Ashyq» — 2 недели.
- Список участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq» размещается на сайте акимата.
- Участнику проекта, получившему статус «Лидеры «Ashyq», предоставляются следующие льготы:
1) участники проекта в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны;
2) участники проекта в «желтой» зоне работают по условиям «зеленой» зоны;
3) участникам проекта в «зеленой» и «темно-красной» зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%;
4) при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.
Схема к приложению 6
Критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»
|№
|Объекты/отрасли
|города
Нур-Султан, Алматы и Шымкент
|областные центры, города областного значения
|районные центры и др. населенные пункты
|1.
| Театры, филармонии, концертные залы,
кинотеатры
|свыше
2 000 фиксаций за 2 недели
|свыше
1 000 фиксаций за 2 недели
|свыше
500 фиксаций за 2 недели
|2.
|Караоке, компьютерные клубы, лотерейные клубы, букмекерские конторы, спортивные комплексы (мероприятия), сауны, бани, бассейны,
выставки, туристические перевозки, океанариум, детские развлекательные центры (крытые), цирки
|свыше 600 фиксаций за 2 недели
|свыше 400 фиксаций за 2 недели
|свыше 200 фиксаций за 2 недели
|3.
|Объекты общественного питания с площадью зала до 100 кв.м. включительно
|свыше 300 фиксаций за 2 недели
|свыше 200 фиксаций за 2 недели
|свыше 100 фиксаций за 2 недели
|Объекты общественного питания с площадью зала до 500 кв.м. включительно
|свыше 600 фиксаций за 2 недели
|свыше 400 фиксаций за 2 недели
|свыше 200 фиксаций за 2 недели
|Объекты общественного питания с площадью зала свыше 500 кв.м.
|свыше 1200 фиксаций за 2 недели
|свыше 900 фиксаций за 2 недели
|свыше 600 фиксаций за 2 недели
|4.
|Бильярдные клубы, боулинг клубы,
СПА-центры, репетиции, отели, гостиницы, фитнес-центры
| свыше
1 000 фиксаций за 2 недели
|свыше
500 фиксаций за 2 недели
|свыше
150 фиксаций за 2 недели
|5.
|Торгово-развлекательные центры, торговые дома, рынки с торговой площадью от 500 до 2 000 кв.м.
|свыше 2 000 фиксаций за 2 недели
|свыше 1 800 фиксаций за 2 недели
|свыше 1 500 фиксаций за 2 недели
|Торгово-развлекательные центры, торговые дома, рынки с торговой площадью от 2 000 и 5 000 кв.м.
|свыше 10 000 фиксаций за 2 недели
|свыше 8 000 фиксаций за 2 недели
|свыше 5 000 фиксаций за 2 недели
|Торгово-развлекательные центры, торговые дома, рынки с торговой площадью свыше 5 000 кв.м.
|свыше 40 000 фиксаций за 2 недели
|свыше 20 000 фиксаций за 2 недели
|свыше 10 000 фиксаций за 2 недели
|6.
|Непродовольственные торговые сети и непродовольственные магазины с торговой площадью менее 100 кв.м.
|свыше 300 фиксаций за 2 недели
|свыше 200 фиксаций за 2 недели
|свыше 100 фиксаций за 2 недели
|Непродовольственные торговые сети и непродовольственные магазины с торговой площадью от 100 до 500 кв.м.
|свыше 600 фиксаций за 2 недели
|свыше 400 фиксаций за 2 недели
|свыше 200 фиксаций за 2 недели
|Непродовольственные торговые сети и непродовольственные магазины с торговой площадью свыше 500 кв.м.
|свыше 900 фиксаций за 2 недели
|свыше 600 фиксаций за 2 недели
|свыше 400 фиксаций за 2 недели
|7.
|Центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг
|свыше 500 фиксаций за 2 недели
|свыше 300 фиксаций за 2 недели
|свыше 200 фиксаций за 2 недели
|8.
|Медицинские центры, кабинеты, стоматологии (по записи)
|свыше
500 фиксаций за 2 недели
|свыше
300 фиксаций за 2 недели
|свыше
200 фиксаций за 2 недели
|9.
|Объекты образования, включая ВУЗы, колледжи, образовательные и коррекционные центры
| свыше
1 000 фиксаций за 2 недели
|свыше
500 фиксаций за 2 недели
|свыше
150 фиксаций за 2 недели
|10.
|Межобластные, внутриобластные нерегулярные (туристические) перевозки
|свыше 1000 фиксаций за 2 недели
|свыше 500 фиксаций за 2 недели
|свыше 200 фиксаций за 2 недели
Примечание. Для объектов, работающих в «темно-красной» зоне количество фиксаций устанавливается из расчета «минус 20%».