В Шымкенте на 4 июня зарегистрировано 49 случаев заражения КВИ (симптомные — 33, бессимптомные – 16).

17 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 32 человека взяты на домашний карантин.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется 1 376 коек (городской инфекционный центр — 490, клиника «Атамекен» — 450, ЦГБО имени Орынбаева — 70 коек, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр №2 — 100, городская клиническая детская больница — 10, кардиологический центр Шымкент — 6), наполняемость коек составляет 34%, 903 коек свободны. В инфекционном стационаре на лечении находятся 450 больных (КВИ-190, пневмония-249, ОРВИ-11), в реанимации — 19 (7 — ИВЛ, 12 — НИВЛ).

Проведенных лабораторных исследований (ПЦР) – 437 395, в сутки — 1 602.

За последние сутки в городе вакцинировано 4 853 человека (I компонент — 2 986, II компонент — 1 867). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 181 241 человек. Из них 91 346 человек получили два компонента вакцины.

Кроме того, 20 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города, провели проверку 199 объектов. Из них в 7 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Уважаемые жители и гости города, в связи с нестабильностью эпидемиологической ситуации, призываем Вас соблюдать меры предосторожности.