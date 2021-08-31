На 30 августа в Шымкенте зарегистрировано 137 случаев КВИ (с признаками-117, без признаков – 20). 92 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 25 человек взяты под домашний контроль.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 3 050 коек, наполняемость коек составляет 56%, пусто 1333 коек. В инфекционном стационаре находится на лечении 1717 больных, в реанимационном отделении-504 койко-места, на лечении находятся 323 пациента.

За последние сутки в городе вакцинировано 3002 человека:(I компонент-1649, II компонент — 1353). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 426 837 человек. Из них 358 809 человек получили два компонента вакцины.

40 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города, провели проверку 325 объектов. Из них в 3-х формах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.