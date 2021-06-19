В Шымкенте на СТО произошел пожар.

19 июня 2021 года в 17 часов 09 минут на пульт управления «101» поступило сообщение о пожаре в частной станции технического обслуживания «Умиджан», расположенной по улице Исаханова в микрорайоне Хатын копр Абайского района.

Первыми прибывшими пожарными частями было установлено, что на территории станции горит крыша бокса и легковой автомобиль «Nexia».

Пожар локализован в 18:10 и полностью потушен в 18:18. Пострадавших и погибших нет. С места пожара сотрудники пожарной части вытащили в безопасное место один газовый и два кислородных баллона. Причины возгорания выясняются.

На месте происшествия были задействованы 17 сотрудников и 5 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент.

Уважаемые жители города! Призываем строго соблюдать требования пожарной безопасности в летний пожароопасный период!