Аким города Шымкент Мурат Айтенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК доложил о том, какое внимание уделяется полному обеспечению города социально значимыми продовольственными товарами.

Аким города отметил, что в этом направлении создаются две агро-индустриальные зоны.

Одна из них — современный промышленный тепличный комплекс, вторая — индустриальная зона пищевой промышленности «Бозарық». На данный момент на обе агропромышленные зоны разрабатывается проектно-сметная документация.

«На сегодняшний день в Шымкенте приоритет отдается переработке агропродукции. В этом году в сельском хозяйстве реализуется 32 инвестиционных проекта на общую сумму 24 миллиарда тенге. За отчетный период произведено сельскохозяйственной продукции на 12,8 миллиарда тенге, что на 1,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем отраслевого экспорта составил 39 миллионов долларов США, что на 10 процентов больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — сказал аким города.