79 — симптомные, 14 — бессимптомные. Из них 35 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 68 человек взяты на домашний карантин.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения города Шымкент.

Также за сутки в городе вакцинировано 8 534 человека (I компонент – 4 864, II компонент – 3 670). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 258 905 человек. Из них 156 540 человек получили два компонента вакцины.

Медицинские работники призывают жителей города соблюдать карантинные меры, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, не посещать общественные места с массовым скоплением людей.