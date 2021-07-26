За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 520 случаев заражения коронавирусом (с симптомами — 441, без симптомов — 79). Из них 233 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 287 человек взяты на домашний карантин.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения города Шымкента.

Также за сутки в городе вакцинировано 3 358 человек (I компонент — 828, II компонент — 2 530).

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 354 365 человек. Из них 241 285 человек получили два компонента вакцины.

На территории города функционируют 40 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Ими проведена проверка 656 объектов.

Из них в 10 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Стоит отметить, эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной.

В связи с этим медицинские работники призывают жителей города соблюдать карантинные меры, масочный режим и социальную дистанцию, не посещать общественные места с массовым пребыванием людей.