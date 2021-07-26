За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 520 случаев заражения коронавирусом (с симптомами — 441, без симптомов — 79). Из них 233 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 287 человек взяты на домашний карантин.
Об этом сообщили в управлении здравоохранения города Шымкента.
Также за сутки в городе вакцинировано 3 358 человек (I компонент — 828, II компонент — 2 530).
Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 354 365 человек. Из них 241 285 человек получили два компонента вакцины.
На территории города функционируют 40 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Ими проведена проверка 656 объектов.
Из них в 10 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.
Стоит отметить, эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной.
В связи с этим медицинские работники призывают жителей города соблюдать карантинные меры, масочный режим и социальную дистанцию, не посещать общественные места с массовым пребыванием людей.