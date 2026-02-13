Заболеваемость КВИ в Казахстане снизилась более чем в 17 раз

С начала 2026 года в стране зарегистрировано 5 случаев коронавирусной инфекции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости снизился в 17,2 раза.

Летальных исходов не зарегистрировано.

По данным последнего мониторинга циркуляции вариантов SARS-CoV-2 в Республике Казахстан, в настоящее время преобладает подвариант Омикрон XFG.3 — 75%.

Доля XFG.3.1 составляет 12,5%, XFG.6 — 12,5%.

Специалисты отмечают, что циркуляция линии XFG не несёт дополнительных рисков для здоровья населения по сравнению с ранее распространявшимися потомками Омикрон.