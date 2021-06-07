Судебному корпусу Туркестанской области представлен председатель судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда Айдос Едигеулы Султанов, назначенный Указом Президента Республики Казахстан от 31 мая 2021 года.

Поздравляя председателя коллегии с назначением председатель Туркестанского областного суда Турысбек Мыятбеков призвал его строго придерживаться принципов справедливости и беспристрастности, оправдав тем самым доверие Главы государства.

А. Султанов родился 21.09.1978 г. в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.

В 2000 году окончил Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «Правоведение».

1995 – 2008 г.г. служил в органах внутренних дел. В 2008 году Указом Президента Республики Казахстан назначен судьей Енбекшинского районного суда города Шымкента.

2013 – 2017 г.г. работал председателем Тюлькубасского районного суда Южно-Казахстанской области, с 2017 года являлся председателем Енбекшинского районного суда Шымкента.