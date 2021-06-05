Воды в кране жители микрорайона Нуршуак никогда не видели.

Больше 10 лет в их арсенале: канистры, вёдра и цистерны – в них воду горожане хранят неделями. Мать четверых детей Молдир Мусинова жалуется, воду привозят раз в неделю – пить ее невозможно — она грязная, а порой и с червями.

«Каждый день в шланге накапливается вот такой мусор. Хотя, дезинфекцию и обработку цистерны мы проводим каждую неделю. Целое лето дети нашего микрорайона проводят в инфекционных больницах с больными животами. Перед употреблением мы даем воде отстояться, пропускаем через фильтр. Вот такая она теплая. Мы уже не верим обещаниям чиновников. Вот в этом мусоре водятся и черви. Вот они, мелкие, зеленые», — говорит Молдир Мусинова, жительница микрорайона «Нуршуак».

Электричество в микрорайоне есть, правда, не всегда. Свет, по словам горожан, отключается при небольшом ветре, а напряжение всегда слабое.

К недовольным людям приехали сотрудники акимата. Собрание с горожанами прошло на единственной асфальтированной улице.

«Электричество есть на 4 — 5-ти улицах. И то, жители платят по 33 тенге за киловатт. Качество — низкое. В микрорайоне всего 15 улиц, из них всего один процент заасфальтированы. Но, главное сейчас это питьевая вода», — говорит Жолдасбек Жанбыршин, житель микрорайона «Нуршуак».

Специалисты поспешили оправдаться, мол, деньги из бюджета на подведение воды и света уже выделили. Качественная электроэнергия и чистая вода будет в домах горожан до конца года.

«В настоящее время по водоснабжению ведутся строительно-монтажные работы. Выделены 2 млрд 900 миллионов. В настоящее время водопроводные сети проложены в жилом массиве на 2,5 тысячи абонентов. Вторая часть — 4 тысячи абонентов — там тоже уже работы начаты, и до конца года планируется завершить все работы и подключить к водопроводной системе», — говорит Абай Ашаев, заместитель руководителя управления энергетики Шымкента.

Пообещали чиновники и засыпать дороги гравием … сразу после завершения работ по прокладке водопровода и электросетей. Собравшиеся пообещали, если и на этот раз чиновники не сдержит слова, то тысячи жителей микрорайона «Нуршуак» объявят бойкот в здании местного акимата.