Жители мкр Нуршуак требуют узаконить жильё и улучшить условия

Аким Шымкента провёл очередную выездную встречу с горожанами — на этот раз в микрорайоне Нуршуак. Жители пришли подготовленными и не скрывали эмоций: вопросы задавались напрямую, проблемы озвучивались открыто.

— Посмотрите на эту улицу! Если не верите — поехали прямо сейчас!

Один из главных вопросов, который волнует людей — узаконивание земельных участков. Многие живут здесь десятилетиями, но не имеют никаких правоустанавливающих документов.

— Снесли все фундаменты в центре. А если завтра придут и снесут дом, в котором я живу? Что нам делать? У меня пятеро детей. Мы не знаем, куда идти. Это не просто.

Аким заверил, что в курсе ситуации и уже ведётся работа по её урегулированию. По его словам, вместе с профильными ведомствами будет подготовлен чёткий план действий.

Габит Сыздыкбеков, аким города Шымкент: «Вы построили дом незаконно. Это факт. Есть закон, и вы действовали не по закону. Сейчас этим занимается мой коллега — руководитель аппарата акимата. Лично. Решение будет. Но необходимо время. От того, что вы приходите снова и снова — ничего не решится».

Также жители поднимали вопросы качества дорог, уличного освещения и общественного транспорта. Глава города пообещал, что эти проблемы будут решаться поэтапно и в рамках утверждённых программ.