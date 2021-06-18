С жителями Абайского района встретились депутаты и представители местной власти. В мкр Нуршуак коммунальные проблемы не решались долгое время, передает Otyrar.kz

Главная проблема — подача питьевой воды, уже сегодня, по словам чиновников, решение вопросов найдено.

Впервые за долгие годы жители микрорайона Нуршуак почувствовали заботу. Люди просили чиновников и депутатов обратить внимание на их проблемы: вода здесь привозная, электричество в частных руках. Дорогами вообще никто не занимается.

«Два раза в неделю подвозят воду жителям, это около трёхсот домов, в остальные дома вода подается из скважины. Сегодня ведутся работы по строительству внутренних систем. Кроме того, строительство магистрального водопровода от микрорайона Асар до микрорайона Нуршуак скоро завершится», — сказал Бухарбай Парманов, аким Абайского района.

Депутат городского маслихата Айгерим Джумакулова уверяет, что за исполнением будут следить народные избранники. Из казны уже выделены средства. Электричество подвели на 4 улицы — а это 234 дома. Остальные 32 пока остаются в руках частника. Но это не на долго.

«В программе партии «Nur Otan» есть программа по отдаленным населенным пунктами, а также новым микрорайонам. Деньги уже есть, до конца года все работы будут завершены. Вопросы электричества, воды и дорог до конца 2022 года уже будут решены. Мы работу будем контролировать», — сказала Айгерим Джумакулова, депутат, член партии «Nur Otan».

Шуддин Саидов