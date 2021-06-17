По поручению акима города была организована встреча с жителями микрорайона Нуршуак Абайского района.

В ней приняли участие аким района Б.Парманов, руководитель городского управления энергетики и инфраструктурного развития Б.Булатбеков, руководитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Е.Жолдасов, а также депутаты городского маслихата.

На встрече руководители отраслевых управлений по инфраструктурным системам, реализуемым в микрорайоне, ответили на вопросы жителей.

На сегодняшний день ТОО «ЛТД Турмыс» и ТОО «Build Stroi» два раза в неделю подвозят воду жителям около 300 домов, со стороны ТОО «Троя» система питьевой воды подведена к 150 жилым домам, в остальные дома вода подается из скважины.

Для обеспечения питьевой водой со стороны ТОО «Бескара» ведутся работы по строительству внутренних питьевых систем. Кроме того, строительство магистрального водопровода от микрорайона Асар до микрорайона Нуршуак ведется ТОО «Build Stroi».

Для обеспечения электроэнергией определено учреждение, которое будет проводить строительные работы, они начнутся в июле. В настоящее время государственная электросеть проведена на 4 улицы, охвачено 234 дома. На остальных 32 улицах, в 441 доме электросеть проведена через частную систему. Во 2-й части микрорайона акиматом установлено 4 трансформатора, подключено около 300 домов.

Для обеспечения качественным природным газом разрабатывается проектно-сметная документация. Завершить проект планируется во 2 полугодии этого года.

Со стороны городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог в прошлом году на 11 тысячи метрах дорог 15 улиц был уложен щебень. В этом году щебень будет проложен на 6 650 метров дороги 15 улиц.