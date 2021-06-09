Вступительные экзамены в докторантуру впервые пройдут в электронном формате. Об этом в проекте «Antikor.Live» рассказал Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

По словам главы ведомства, в прошлом году электронный формат тестирования был успешно апробирован при поступлении в магистратуру.

«Впервые в прошлом году мы в пилотном режиме провели прием в магистратуру в электронном формате. В этом году этот формат будет внедрен уже в «боевом» режиме. Мы увидели, что этот механизм является очень правильным и эффективным с точки зрения устранения коррупционных рисков. Теперь прием в магистратуру будет осуществляться в электронном формате на постоянной основе», – отметил Асхат Аймагамбетов.

Глава ведомства подчеркнул, что перевод государственных услуг в электронный формат будет способствовать устранению всех барьеров и рисков.

Кроме того, Асхат Аймагамбетов рассказал о разработке новой системы выплаты стипендий студентам.

Идея заключается в том, чтобы стипендии студентов, магистрантов, докторантов поступали напрямую на карточные счета получателей.

Ранее стипендии перечислялись вузам, которые в зависимости от успеваемости студентов сами начисляли стипендии.

Реализация пилотного проекта уже началась.