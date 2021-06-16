Лето – самое активное время для наших не самых приятных соседей по планете – змей.

Но эти хладнокровные тоже живые создания и имеют право на жизнь. Каковы они, правила мирного сосуществования с пресмыкающимися, и что делать, если нежелательная встреча завершилась укусом змеи? На эту тему РАБАТ беседует с главным специалистом группы по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Зарипой ТУРУСБЕКОВОЙ.

– Зарипа Абдуллаевна, как часто специалистам спасательного отряда ДЧС приходится выезжать на вызовы, связанные с проникновением змей в дома шымкентцев?

– По-разному. Иногда бывает совсем тихо – никто не звонит на пульт 112 с просьбой о поимке змей, которые заползли в жилища. Но иногда наши специалисты выезжают на отлов пресмыкающихся по два раза в день.

– Это какие районы – центр города или окраины Шымкента?

– Чаще всего – окраины города. Последние адреса «змеиных происшествий» – микрорайон «Акжайык» в Каратауском районе и по улице Когалы в Абайском районе. Зачастую змеи заползают в жилые помещения.

За шесть месяцев этого года сотрудники оперативно-спасательного отряда выезжали на отлов змей 21 раз, отловлено уже 9 особей.

Первый вызов поступил по адресу: Абайский район, улица Когалы. В сообщении говорилось о том, что во двор дома заползла змея. Спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе четырех человек выехало по данному адресу. Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью удавки отловили змею длиной один метр.

В этот же день спасателям вновь пришлось искать и ловить пресмыкающееся. За помощью обратились жители дома по улице Балтамыр в микрорайоне «Акжайык» Каратауского района Шымкента. Спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе четырех человек выехало по данному адресу и, прибыв на место происшествия, с помощью удавки отловилорептилию длиной 70 см.

Если змея заползла в дом, нельзя ловить ее самостоятельно. Нужно покинуть помещение, предупредить родных и соседей и сообщить о происшествии спасателям по телефону ДЧС 112. Затем следует ждать прибытия специалистов.

– Как вести себя при встрече со змеей? Ведь даже если человек живет не в частном доме, а в многоэтажке, он может встретиться с пресмыкающимся, скажем, во время загородного пикника или посещения кладбища. Что делать?

– Если вы встретили змею на улице, лучше всего просто обойти ее стороной и ни в коем случае не трогать! Как правило, у пресмыкающихся нет цели укусить вас, нападать первой змея не станет. Нельзя предпринимать активных действий, пытаться ее ударить, прижать к земле, атаковать и так далее. Когда люди начинают бить палками, например, они могут закинуть себе змею на шею и так далее. Поэтому самый оптимальный вариант – это просто обойти ее, и она сама уползет.

Не убегайте от встретившейся вам змеи, существует опасность наступить на другую, не замеченную вами. Сохраняйте спокойствие, принимайте взвешенные решения, не делайте резких движений. Помните: опасна змея, которую вы не видите. Обнаруженное животное представляет минимальную угрозу.

Важно соблюдать осторожность в обращении с мертвыми змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свойства долгое время. Случайный укол ядовитым зубом даже мертвой особи может вызвать отравление.

Не пытайтесь без крайней необходимости ловить змей или играть с ними, даже если они малы размером и внешне вялые. Учтите: ядовиты и только что вылупившиеся из яйца детеныши.

Если же змея заползла к вам в дом – не пытайтесь самостоятельно избавиться от нее, не подходите к ней, сразу вызывайте спасателей по номеру 112.

– Где вероятнее всего житель частного дома, дачного участка может встретить змею?

– В тени, на любом затемненном участке. Поэтому лучший способ предотвратить появление опасных пресмыкающихся на придомовой территории – навести порядок на дачном участке. Свалки мусора и отходов привлекают мышей, а это любимый корм, скажем, гадюк. Также змеи могут заползать под горы строительных материалов. Компостные кучи привлекают ужей: они могут использовать ямы для кладки яиц.

– Иными словами, спасение в ухоженной территории?

– Однозначно, да. Если хозяева регулярно убирают территорию, косят высокую траву, следят за состоянием кустов, змеям негде будет укрываться от лучей палящего солнца. Их они сильно боятся. Отпугнет рептилий постоянный шум, вибрации, которые создает газонокосилка. Именно поэтому, если часто работают газонокосилки или генераторы, бояться вторжения змей не стоит.

Лучшее средство от ползучих гадов на участке – громкая музыка, людские голоса. Советую подвесить на ветки деревьев колокольчики, при любом дуновении ветра они начнут звонить, что точно отпугнет змей от обжитой территории.

– Я слышала о том, что змеи очень своеобразно реагируют на запахи. В одном документальном фильме видела, как меняется их поведение при появлении запаха мочи, аммиака. Это правда?

– Да, есть такое наблюдение. Существуют натуральные репелленты, способные продемонстрировать высокую эффективность. Змеи боятся запаха мочи лисы, им не нравится дым от копчения, против них можно распылять спреи на основе перца. Некоторые дачники удачно используют кошачий наполнитель для туалета, в который предварительно была добавлена смесь нафталина.

Больше всего змей отпугивают резкие химические запахи. Уже понимая, чего боятся змеи на дачном участке, нетрудно найти яды, разработанные специально для хладнокровных рептилий.

– Знать бы, какой репеллент эффективней…

– Удобно то, что отпугивающие вещества имеются в свободной продаже. Сегодня их ассортимент велик, просто глаза разбегаются. Этим осложняется выбор конкретного средства. Решать проблему нужно, внимательно изучив инструкцию каждого препарата.

Плохо то, что при этом любой, даже самый небольшой дождик, интенсивный полив из шланга способен полностью нейтрализовать химикат, поэтому приходится снова и снова производить обработку участка.

Специалисты не советуют разбрасывать гранулы порошка возле обнаруженных змеиных нор. Так как гад окажется запертым и не покинет дом до своей смерти. Собачники признают, что домашним животным данный химикат повредить не может, но если его попробуют дети, они обязательно отравятся. Поэтому это нужно учитывать, выбирая такой способ борьбы со змеями.

– Если все-таки избежать укуса змеи не удалось, что делать?

– Есть правила оказания первой помощи при укусе змеи:

– сразу после укуса обеспечьте пострадавшему полный покой в горизонтальном положении, самостоятельное движение пострадавшего недопустимо;

– чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность пострадавшего. При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой и, подложив что-либо под колени, слегка приподнимите их. При укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом положении;

– необходимо продезинфицировать рану. Сделать это можно, например, раствором хлоргексидина. При этом, даже если укусила неядовитая змея, специалисты все равно советуют всегда обращаться в травмпункт, так как место укуса может загноиться и спровоцировать заражение крови;

– наложить стерильную повязку, которую по мере развития отека периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.

Давайте пострадавшему больше жидкости (чая, бульона, воды). Усиленное водопотребление способствует выводу яда из организма. Пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в ближайшее медицинское учреждение.

Запрещается:

– накладывать жгут на пораженную конечность;

– разрезать, прижигать и вообще травмировать ранку от укуса;

– давать пострадавшему алкоголь: нервная система лишь сильнее отреагирует на яд, который к тому же прочнее задержится в организме.

– И все-таки, даже опасаясь змей, невозможно не выходить из дома. Дача, огород, отдых за городом – это не только неизбежно, но и желательно для нас. Как максимально обезопасить себя?

– Любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой, однако желательно до похода на природу изучить приметы безобидных и ядовитых змей.

Чтобы избежать укуса ядовитой рептилии, нужно передвигаться днем, избегать густых зарослей, высокой травы, нависающих веток, внимательно осматривать тропу, тщательно изучать место предстоящей ночевки, стоянки.

Необходимо знать правила оказания первой помощи пострадавшему, а в змееопасных местах иметь с собой противоядную сыворотку, шприц, уметь им пользоваться, знать дозировку.

Важно знать, что особенно опасны укусы ядовитой змеи в голову человека, так как возможен паралич дыхательной мускулатуры.

Прогуливаясь там, где могут быть пресмыкающиеся, надевайте высокие ботинки или сапоги, но не сандалии или матерчатую обувь.

Любителям посидеть-попеть-прилечь у костра, важно помнить, что змей привлекает свет, тепло, запахи. Они могут заползать в палатки, рюкзаки, обувь.

Отправляясь на природу, постарайтесь, чтобы икры ваших ног были защищены. Прежде чем сесть отдохнуть на старый пень или поваленное дерево, следует осмотреться, стукнуть по стволу. Ни в коем случае нельзя проверять руками дупла деревьев, пустоты под корнями, норы грызунов.

Если вы заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. При приближении человека гадюка всегда спешит уползти или спрятаться. Если же змея приняла позу угрозы, медленно отступите назад. Избегайте резких, пугающих рептилию движений!

Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, поворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к животному. Гадюка никогда не нападает сама и не преследует человека, даже будучи раздраженной, – лишь шипит и делает выпады, как бы «клюет» в сторону опасности. Укусит она только в том случае, когда человек наступит на нее или схватит рукой.

Будьте осмотрительны, и тогда отдых на природе не принесет вам неприятных сюрпризов.

– Куда следует обращаться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности, встречи со змеей?

– Вызывайте скорую медицинскую помощь с городского/сотового телефона по номеру 103. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

– Благодарю вас, Зарипа Абдуллаевна, за подробные разъяснения.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА