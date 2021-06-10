Впервые в Казахстане в Национальном научном медицинском центре провели сложную нейрохирургическую гибридную операцию.

40-летнему мужчине диагностирована артериовенозная мальформация левой теменной доли, 3 градация по Speltzer-Martin, это врожденный дефект.

Ранее пациент не знал о наличии у него данной патологии. В идеале артерия и вена должны быть соединены друг с другом через капилляры, но у этого пациента такой порок возник в результате прямого соединения артерии и вены. Это одна из самых частых причин геморрагического инсульта. Поэтому считается очень опасным для жизни человека.

Так у пациента 24 апреля 2021 года случился геморрагический инсульт в результате разрыва исходной артериовенозной мальформации. Его срочно доставили в больницу Шымкента, ему сделали МРТ и компьютерную томографию, где и выявили данный дефект.

Его лицо искривилось, появились затруднение с произношением речи, а правая рука отнялась.

При поступлении в ННМЦ пациент жаловался на головную боль и слабость правой конечности.

При оперировании артериовенозной мальформации пациента обычно берут на операцию дважды, нейрохирурги ННМЦ провели 2 этапа сложной операции одновременно: это — эмболизация артериовенозной мальформации левой теменной доли рентгенэндоваскулярным путем и удаление артериовенозной мальформации левой теменной доли головы открытым хирургическим вмешательством.

В целом операция продлилась 16 часов и закончилась успешно. На данный момент пациент чувствует себя хорошо, проходит курс реабилитации. Выписка планируется через неделю.

После операции риск повторного инсульта у пациента снижается до 100%.

Операцию провел доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением нейрохирургии Серик Дуйсенби и нейрохирург Нұртуған Дәуіржан.

Следует отметить, что микрохирургическая резекция артериовенозных мальформаций проводится всего в двух клиниках Казахстана.

Одна из них АО «Национальный научный медицинский центр».