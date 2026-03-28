Шымкентские медики спасли пациента от паралича

Врачи Шымкента успешно провели сложную нейрохирургическую операцию, удалив крупную опухоль внутри спинного мозга у 70-летнего пациента.

Как сообщили специалисты, мужчина в течение нескольких месяцев испытывал онемение в ногах и страдал от нарушений функций мочеиспускания и дефекации.

«Со временем состояние пациента ухудшалось, что стало основанием для проведения углублённого обследования», — отметили медики.

Обследование, проведённое в городской клинической больнице №1, выявило объёмное образование в области 6–7 грудных позвонков. По словам врачей, без срочного вмешательства последствия могли быть крайне тяжёлыми.

«Опухоль могла привести к необратимым осложнениям, включая паралич нижних конечностей и повреждение спинного мозга», — подчеркнули специалисты.

Несмотря на сложность и высокий риск, операция прошла успешно.

«Опухоль располагалась в крайне опасной зоне, однако благодаря точным и скоординированным действиям нам удалось полностью её удалить», — сообщили врачи. Операция длилась несколько часов и проводилась с применением современного оборудования.

После хирургического вмешательства состояние пациента значительно улучшилось.

«Онемение полностью исчезло, функции организма восстановлены. В ближайшие дни пациент будет выписан домой», — добавили медики.

Специалисты отмечают, что данный случай наглядно демонстрирует высокий уровень профессионализма шымкентских врачей и возможности современной медицины.