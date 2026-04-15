В Шымкенте успешно провели сложную нейрохирургическую операцию пациентке с редким заболеванием

В Шымкенте врачи городской больницы №2 успешно провели сложную нейрохирургическую операцию 41-летней пациентке с редким заболеванием — болезнью мойя-мойя. Благодаря оперативному вмешательству медикам удалось предотвратить риск инсульта и возможной инвалидности, сохранив женщине жизнь.

Высокотехнологичная медицинская помощь стоимостью около 3 миллионов тенге была оказана в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

Пациентка обратилась в медицинское учреждение с жалобами на сильную головную боль, слабость, онемение конечностей и общее недомогание. В ходе обследования врачи выявили закупорку средней мозговой артерии. С учётом высокого риска осложнений было принято решение о проведении срочной операции.

Операцию выполнил высококвалифицированный нейрохирург Еркин Медетов. В течение трёх часов специалисты сформировали обходной путь кровоснабжения головного мозга и восстановили функцию заблокированного сосуда. Применённая методика позволяет значительно снизить риск инсульта и способствует восстановлению пациента.

По словам врачей, болезнь мойя-мойя — редкое прогрессирующее цереброваскулярное заболевание, при котором происходит сужение или полная закупорка внутренних сонных артерий головного мозга.

Это приводит к нарушению кровообращения и значительно повышает вероятность инсульта. В Шымкенте ежегодно диагностируется лишь 2–3 подобных случая. Точная причина заболевания пока неизвестна, однако чаще всего оно встречается среди жителей стран Азии.

В нейрохирургическом отделении городской больницы №2 Шымкента высокотехнологичные операции такого уровня проводятся на регулярной основе. Медицинские услуги, которые ранее были доступны преимущественно за рубежом, сегодня оказываются на местном уровне, обеспечивая жителям качественную и доступную помощь. Только за прошлый год в отделении успешно проведено около 500 операций.