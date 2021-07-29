Этот день наступает в тот момент, когда население планеты израсходовало весь объем возобновляемых ресурсов, который Земля способна воспроизвести за год.

Расчет дня ведет Глобальная сеть экологического следа (GFN) по формуле: (мировая биоемкость) / (мировой экологический след) х 365.

После рассчитанной даты остаток года мир продолжает жить, потребляя ресурсы планеты «в кредит» — продолжая уменьшать запасы, накопленные природой за всю предыдущую историю, и накапливая в атмосфере углекислый газ.

Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года, дефицит ресурсов тогда составлял всего два дня.

С каждым годом этот день наступает все раньше: в 2000 году эта черта была пройдена в начале октября, в 2013 году — 20 августа, в 2021 году – 29 июля.

Ежегодно человечество расходует столько возобновляемых ресурсов, сколько смогли бы обеспечить только 1,6 такой планеты, как Земля.

Если экологический след останется на прежнем уровне, то к 2030 году человечеству понадобятся уже две Земли, а День экологического долга придется на конец июня.

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С чего начать спасение своей планеты? Смотрите по ссылке: https://ecodolg.wwf.ru/kak-sokratit-svoj-ekosled/