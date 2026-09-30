«Аплодисменты длиною в жизнь» — в Шымкенте пройдёт бенефис Анатолия Землянова

Почти полвека Анатолий Землянов выходит на сцену Русского драматического театра, примеряя самые разные образы — от злодеев и королей до волшебников и комических персонажей. В этом году артисту исполняется 75 лет, и свой юбилей он решил отметить там, где прошла большая часть его жизни, — в театре.

По словам Анатолия Землянова, интерес к сцене появился у него ещё в детстве. В то время телевидение было редкостью, и будущий актёр вместе с родителями слушал по радио передачу «Театр у микрофона», где транслировались постановки московских театров.

«Я так увлёкся этим, что полюбил театр. Тогда и подумал, что буду артистом», — вспоминает Анатолий Землянов.

За 45 лет работы на сцене он сыграл десятки ролей и стал одним из ветеранов театра. Артист награждён медалью «Ерен еңбегі үшін».

Несмотря на возраст, Анатолий Землянов продолжает участвовать в спектаклях, разучивать новые роли, работать наравне с молодыми коллегами, ездить на гастроли и участвовать в новых постановках.

Сам театр он называет своей второй семьёй.

«Большую часть времени я провожу здесь, в театре. Люблю своих коллег. Мы много лет вместе и практически все праздники отмечаем здесь», — говорит артист.

4 октября в театре состоится творческий вечер-бенефис «Аплодисменты длиною в жизнь», посвящённый 75-летию Анатолия Землянова и его многолетней работе на сцене.

В программу вечера войдут воспоминания о знаковых ролях артиста, фрагменты спектаклей и поздравления коллег.