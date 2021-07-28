Через приложение «Ашык» уже выявлено более 23 тысячи посетителей с красным и желтым статусами, из них 13 516 больных с положительным результатом ПЦР теста и 9 688 контактных лиц.

«В РК по-прежнему отмечается низкая настороженность населения. Граждане продолжают посещать объекты с красным и желтым статусом, мы перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, которые являются основными мерами профилактики КВИ», — сказал сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал Министр здравоохранения Алексей Цой.