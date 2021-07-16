Вопросы по нормам и правилам провоза багажа и ручной клади приобретают особую актуальность среди запросов пассажиров.

АО «Авиационная администрация Казахстана» дает общие рекомендации по правилам провоза багажа и ручной клади на воздушном транспорте.

В соответствии с п. 1, 2 ст.76 Закона об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации коммерческие воздушные перевозки пассажиров, багажа и грузов осуществляются на основании авиабилета, который является подтверждением ознакомления пассажира с условиями договора воздушной перевозки. Вес, габариты и нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются авиакомпанией согласно п. 59, 62 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.

После регистрации багажа авиакомпания несет ответственность за его сохранность. Пассажиру следует сохранить отрывной талон багажной номерной бирки до получения багажа в пункте назначения.

В случаях задержки в доставке багажа, его недостачи, повреждения (порчи) или утраты, а также в случае выдачи багажа без предъявления багажной квитанции и отрывного талона багажной номерной бирки, составляется акт о неисправности при перевозке.

Пассажиры из числа лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения дополнительно могут провозить с собой бесплатно в качестве багажа носилки и кресло-коляску, предназначенные для личного пользования.

Детальная информация по правилам и нормам провоза багажа, ручной клади, а также специального багажа публикуется на официальных вебсайтах авиакомпаний.

Споры возникшие при перевозке багажа на внутренних рейсах рассматриваются в рамках местного законодательства. Ответственность авиакомпаний перед пассажирами в рамках договора по международным направлениям регулируется правилами участвюущих авиаперевозчиков и все возникшие споры рассматриваются в соответствии с положениями конвенций и международных соглашений, ратифицированных государствами участвующих сторон.