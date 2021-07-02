Заплатили за коммуналку, детский сад, сразу начинайте копить на кастрюлю борща.

Приготовить это блюдо теперь стоит буквально космических денег. Мы решили узнать и цену на популярные у казахстанцев — кауырдак и плов.

Если раньше, деликатесом считалась черная икра, то теперь и обычный борщ может позволить себе далеко не каждый, — горько шутят казахстанцы. Ведь это блюдо состоит из продуктов, которые очень сильно подорожали в Казахстане: это морковь, картофель, свёкла, капуста и, конечно, же мясо. Я решила узнать, во сколько обойдется кастрюля овощного супа на семью к примеру из четырех человек. Давайте посчитаем! Итак, полкило говядины на трехлитровую кастрюлю обошлись в 1200 тенге. Бульон мы уже приготовили.

Затем овощи. Главное в борще — это капуста, благо сейчас она недорогая. Половинка вилка нам обошлась в 150 тенге. А вот теперь, «золотая» по цене морковь, сегодня мы сэкономили и взяли полкило. Не менее дорогая свёкла — 300 грамм, полкило картофеля, луковица. Чтобы борщ был красным, добавим пару помидоров, которые вытянули на 150 тенге. Добавим еще зелень и чеснок. Итого чуть больше 1600 тысячи тенге на овощи.

Наш борщ готов. Он обошелся нам в 2800 тенге, и это мы выбирали самые дешевые продукты. И я чуть не забыла про сметану. Без нее и борщ не борщ. 200 граммовая банка — 300 тенге.

Борщ хоть и не традиционное для Казахстана блюдо, но его любят многие. А давайте посмотрим сколько придется потратить на кауырдак. Картофель, лук и помидоры мы уже взяли, обошлось нам это в 600 тенге. Остались мясные продукты. Для хорошего кауырдака нужны — баранина, печень, легкие и сердце — всего по полкило. Итого на кауырдак у нас ушло около 3000 тенге.

Ну и конечно, как без плова. Его любит, пожалуй, каждый второй казахстанец. Правда, сейчас позволить себе его могут не все, уж больно дорогие ингредиенты. Чего только стоит морковь, да и рис с маслом тоже подорожали. Для того чтобы приготовить плов, придется выложить более 3600 тенге.

Горько признавать, но даже эти простые и любимые казахстанцами блюда, действительно многим просто не по карману.

Напомню, что прожиточный минимум на одного человека в Казахстане в этом году составляет 34 тысячи тенге, из которых на продукты приходится всего 18 с половиной тысяч.

Анастасия Новикова