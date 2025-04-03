Казахстанский блогер сравнил цены на продукты за год

Блогер Мардан Жангабыл проверил разницу между ценами на продукты питания за год. Мужчина сохранил прошлогодний чек за март, и решил приобрести такую же продуктовую корзину.

Результаты оказались показательными: чек вырос на 21%. В 2024 году набор одинаковых товаров обошелся в 33 тысячи тенге, а в этом за тот же список пришлось заплатить уже 40 тысяч — на 7000 тенге больше.

«Первое видео которое я снимал три года назад была большая разница, в прошлом году я тоже снимал цена общей корзины была меньше. А в этом году тоже большая разница. Самое удивительное, что цена лука увеличилась в два раза, мука подорожала на 200 тенге и сок на 300 тенге. Замечаю, что зарабатываешь каждый год больше, но в целом состояние совсем не меняется», — говорит Мардан.

Рост цен подтверждают и представители крупных торговых сетей. По их словам, подорожание связано не только с поставщиками, но и с внешними факторами: курс валют, логистические издержки и общая экономическая ситуация влияют на конечную стоимость товаров. При этом даже местные производители повышают цены.

Екатерина Реснянская, сотрудник коммерческого департамента гипермаркета: «Например, молочная продукция, колбаса и яйца не подорожали, а молоко и сыры — молоко на 10%, сыры на 20%, даже наши местные поставщики подняли на 20%. Категория «вода напитки», «химия» — они примерно на 15%, если берем категорию «овощи и фрукты» тоже есть подорожание».

Казахстанцы с сожалением замечают, что поход в магазин обходится все дороже.

В Бюро нацстатистики подсчитали, что почти половину зарплат казахстанцы тратят на еду. Яйца, хлеб, молоко — социальные продукты, но их стоимость уже давно не кажется социальной. Если раньше можно было набрать полную корзину и уложиться в разумный бюджет, то теперь приходится выбирать — что купить, а что, пожалуй, не стоит.

Некоторые казахстанцы с сарказмом отмечают, что такое подорожание — неофициальная «нацпрограмма» по снижению веса: есть приходится меньше. Однако на деле дорожают именно полезные продукты — мясо, птица, овощи и фрукты, тогда как более доступными остаются крупы и хлеб. В итоге люди таким образом явно худее не станут, при этом на подобной экономии недополучат нужных витаминов.