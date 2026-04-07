Еда дорожает по всему миру: главные причины роста цен

Индекс цен на продукты достиг максимума за последние пол года. Основными причинами стали подорожание энергоносителей и сложности с поставками, что увеличивает себестоимость производства и доставки.

В результате дорожают практически все категории продуктов, а эксперты предупреждают, что при сохранении этих факторов рост цен может продолжиться и дальше.

Мировые цены на продукты резко выросли. В марте продовольственный индекс увеличился почти на 2,5%, это максимум с осени прошлого года. Подорожание затронуло все ключевые категории: растительные масла, молочную продукцию, сахар и мясо.

Главная причина, говорят эксперты, рост цен на энергоносители. За последние месяцы нефть подорожала почти вполовину, а именно топливо и энергоресурсы составляют основную часть затрат в сельском хозяйстве и производстве продуктов. Это напрямую отражается на конечной стоимости продовольствия.

«Удорожание фондирования, удорожание кредитных ресурсов, для тех же сельхозпроизводителей – это тоже связано с высокой стоимостью нефти. За счет роста стоимости на горючие смазочные материалы, энергорастители и также за счет более высокой базовой ставки в конечном итоге спровоцирует рост уровня инфляции во всем мире», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

На удорожание продуктов питания влияют и увеличившиеся затраты на логистику,

При этом эксперты отмечают, товары, которые производятся внутри страны и не зависят от сложных логистических цепочек, в целом сохраняют стабильную стоимость и не демонстрируют заметного подорожания.

«Мы импортируем в основном семена, мы импортируем какие-то премиксы, импортируем. Редкие виды удобрения, инсектициды, импортируем все, защиту от насекомых. В растениеводстве все, что сидит у нас в себестоимости в импорте, все вырастет, потому что растет логистика. Но у нас пока идет удержание курса, я так понимаю, поэтому за счет этого у нас нет резких колебаний», — Кирилл Павлов, эксперт в области сельского хозяйства.

При этом эксперты отмечают, даже в случае скорого завершения военных действий восстановление логистических цепочек и снижение цен на нефть потребуют времени, на это может уйти несколько месяцев. За это время мировые цены на продукты могут вырасти еще больше. Между тем расходы казахстанцев на еду уже занимают больше половины от доходов.