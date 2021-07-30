В Шымкенте ведется строительство автомобильной дороги с подъездом к терминалу нового аэропорта.

В связи с проведением строительных работ на месте пересечения новой автомобильной дороги и улицы Шалкарколь, доступ к микрорайону «Жидели» будет организован через автомобильную дорогу к «торгово-логистическому центру», передает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Сообщаем, что строительные работы будут осуществляться в соответствии со схемой с 1 по 20 августа 2021 года.

Просим заранее скорректировать свои маршруты и отнестись с пониманием к временным неудобствам.