В интернете активно рекламируются услуги по продаже поддельных паспортов вакцинации.

Ранее полицейские уже заблокировали 35 таких сообщений. По словам специалистов, в последнее время увеличилось количество людей, занимающихся выдачей поддельных документов.

По мнению медиков, такого рода «помощники» могут способствовать распространению инфекции.

Шугыла Турлыбек, представитель пресс-службы МВД: «Например, в Алматы при отправлении паломников в Саудовскую Аравию выявлена туристическая компания, причастная к изготовлению поддельных паспортов вакцинации. Напомню, согласно нашему законодательству за изготовление поддельных документов предусмотрено наказание — 4 года лишения свободы. А те, кто воспользовался поддельными документами, также будут привлечены к ответственности. Их ждет арест на 40 суток».